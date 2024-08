Пожар избухна в руски склад за боеприпаси

У крайна нанесе въздушен удар с дронове по склад за боеприпаси във Воронежка област, предаде ДПА, като се позова на публикации в руски медии.

Целта на нападението е бил склад край малкия град Острогожк, на около 100 км, южно от Воронеж, съобщи независимият новинарски сайт „Астра“.

Въпреки че складът за боеприпаси официално не се споменава, губернаторът на областта Александър Гусев обяви извънредно положение в три села заради „предпоставки за пожар и детонация на взривоопасни вещества“.

Drones flew into Ostrogozhsk in the Voronezh region of the Russian Federation tonight. There is a fire in the ammunition warehouse. pic.twitter.com/mX9bH6jIfn