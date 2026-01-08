Свят

Почина Шон Суейзи – по-малкият брат на Патрик Суейзи

Смъртта на Шон настъпва малко повече от 16 години след кончината на неговия известен брат Патрик, който почина от рак на панкреаса през септември 2009 г.

8 януари 2026, 10:46
Почина Шон Суейзи – по-малкият брат на Патрик Суейзи
П о-малкият брат на Патрик Суейзи – Шон Суейзи – е починал на 63-годишна възраст.

Синът на Шон и племенник на Патрик, Джеси, потвърди опустошителната новина в изявление пред TMZ в сряда. Той разкри, че баща му е починал в Лос Анджелис на 15 декември.

Според смъртен акт, получен от изданието, службата на съдебните медици на окръг Лос Анджелис е установила, че Шон е починал „от остро кървене от горната част на стомашно-чревния тракт и тежка метаболитна ацидоза, причинена от цироза на черния дроб“.

Рейчъл Леон, братовчедка на Патрик и Шон Суейзи, допълнително потвърди трагичната новина в публикация в Instagram, споделена на 17 декември. „С разбито сърце ви съобщавам, че братовчед ми Шон Суейзи почина днес“, написа тя заедно с две мили снимки на починалия. 

Смъртта на Шон настъпва малко повече от 16 години след кончината на неговия известен брат Патрик, който почина от рак на панкреаса през септември 2009 г. Звездата от „Мръсни танци“ беше на 57 години.

Патрик, на когото е поставена диагноза рак на панкреаса в четвърти стадий през януари 2008 г., говори открито за битката си със смъртоносната болест в разговор с Барбара Уолтърс от ABC малко преди смъртта си. „Бих казал, че пет години е доста пожелателно мислене“, каза той в началото на 2009 г. „Две години изглеждат вероятни, ако ще вярвате на статистиката. Искам да издържа, докато намерят лек, което означава, че е по-добре да го запаля.“

Звездата от „Дух“ обаче почина само месеци по-късно. По време на смъртта си той беше женен за писателката и танцьорка Лиза Ниеми, която сега е на 69 години.

„Патрик Суейзи почина мирно днес, обкръжен от семейството си, след като се сблъска с предизвикателствата на болестта си през последните 20 месеца“, заяви неговата публицистка Анет Улф в изявление на 14 септември 2009 г.

Бащата на Патрик и Шон, Джеси Уейн Суейзи, почина през ноември 1982 г. на 57-годишна възраст. Майка им, Патси Ивон Хелън Суейзи, почина през септември 2013 г. на 86-годишна възраст. Освен своите семейства, и Патрик, и Шон оставят след себе си брат си – актьора Дон Суейзи, на 67 години, и сестра си – актрисата Бамби Суейзи, на 66 години. Другата им сестра, Вики Суейзи, трагично почина от самоубийство през 1994 г. на 45-годишна възраст.

