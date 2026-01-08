Екранът на лаптопа все не достига? Този протопип има "таен" дисплей, навит на роло

Л аптопите вече са основното устройство за работа на много хора. Те изместиха настолните компютри и се превърнаха в предпочитан избор и за домашно устройство.

И има защо. Много по-приятно и практично е да разполагаме с пълнофункционален компютър, който можем да пренасяме навсякъде. Но това удобство си има своята цена.

Например че дисплеят бързо се "смалява" и работната му площ се оказва недостатъчна, когато трябва да се работи по-интензивно. Предимствата на големия екран са неоспорими, но пък те пряко противоречат с идеята за компактност и преносимост.

Тази клавиатура всъщност е компютър, който може да е по-мощен и от лаптопа ви

На помощ идват модерните технологии. По време на CES 2026 Lenovo представи прототипи на лаптопи, които използват сгъваеми дисплеи, за да предоставят повече работна площ и функционалност, без това да пречи на преносимостта им.

Например Legion Pro Rollable Concept. На пръв поглед това е обикновен гейминг лаптоп с 16-инчов дисплей. Но с натискането на един бутон, екранът може да се разгъне хоризонтално до 24 инча.

Замислен е като предложение за професионални геймъри, но реално ще е от голяма полза и за всеки, който работи с повече приложения едновременно и се нуждае от екранна площ. Самият дисплей е OLED, като е много тънък и монтиран на специално разработена система с два мотора. Те разгъват и навиват екрана с минимални вибрации и го държат изпънат, без видими сгъвки и неравности.

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Дисплеят има три режима на работа - 16-инчов, 21,5-инчов и 24-инчов. Хардуерът също е на много високо ниво, като включва процесори Intel Core Ultra, видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop и поддръжка на новия Lenovo AI Engine+ за оптимизиране на работата на хардуера според съдържанието и натоварването.

Lenovo Rollable Concept лаптоп Източник: Lenovo

Компанията показа и ThinkPad Rollable XD Concept. Това е лаптоп, който също има развиващ се дисплей, но с малко по-друг фокус. При него дисплеят се плъзга по горния ръб на капака и част от него може да застава на гърба на лаптопа, за да се вижда от околните. Това позволява да се използва за презентации, показване на съдържание или като мини таблет за базови дейности и да не се налага отварянето на лаптопа за всяка задача.

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

Дисплеят на XD Concept е сензорен, защитен от 180-градусов Corning Gorilla Glass Victus 2, който е разработен заедно от Corning и Lenovo. И тук има много AI функции, които дават още възможности за дисплея. Например превод на чужди езици в реално време и показването на превода на екрана, специални функции при затворен капак и др. Разбира се, при необходимост, цялата работна площ на екрана може да се завърти към потребителя.

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

Ще видим ли тези устройства на пазара? Може би. Lenovo засега не споделя конкретни планове, но след като разработва такива прототипи, определено мисли и в тази посока.