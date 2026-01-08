Свят

Мощни ветрове затвориха ключови гръцки пристанища, фериботите са спрени

В някои морски райони вятърът е достигнал 8 до 9 по скалата на Бофорт

8 януари 2026, 10:37
Мощни ветрове затвориха ключови гръцки пристанища, фериботите са спрени
Източник: iStock photos/Getty images

С илни южни ветрове прекъснаха фериботните услуги в цяла Гърция, като доведоха до отменени курсове и оставиха стотици пътници блокирани на големите пристанища, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Според Националната метеорологична служба на Гърция, в някои морски райони вятърът е достигнал 8 до 9 по скалата на Бофорт.

Силни ветрове и пороен дъжд в Гърция, спряха част от фериботите

Гръцката брегова охрана съобщи, че от пристанище Пирея тръгват само фериботи към островите Додеканези, докато всички други маршрути към островите са временно спрени. Курсовете в Сароническия залив също са спрени до второ нареждане.

Подобна ситуация има и на пристанище Рафина, където пътуванията към островите Циклади са отменени, а в Лаврио е в сила забрана за плаване.

Пристанища в Гърция затвориха заради силни ветрове

В цялата страна бяха затворени и други фериботни линии. Властите призоваха пътуващите да се свържат с местните пристанищни служби и туристически агенции преди тръгване, за да получат информация за разписанията.

Източник: БТА/Симона - Алекс Михалева    
