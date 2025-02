Разкриха последните думи на Ная Ривера преди трагичния ѝ край

Б ившият приятел на актрисата от "Клуб Веселие" Ная Ривера, актьорът Райън Дорси, за първи път сподели подробности за деня, в който тя почина.

Ная Ривера изчезна, откриха сина ѝ сам в лодка

В интервю за списание People 41-годишният актьор разкрива, че „последното нещо, което тя каза, беше името му (на сина ѝ), след което потъна под водата и той повече не я видя.“

