Шампиони по фигурно пързаляне и 12-годишно момиче: Какво знаем за пътниците в разбилия се самолет

Д вама бивши световни шампиони по фигурно пързаляне и 12-годишно момиче бяха посочени като пътници в самолета на American Airlines, който се разби с военен хеликоптер над Вашингтон в сряда.

Десетки хора загинаха, след като пътнически самолет на American Airlines се сблъска във въздуха с военен хеликоптер във Вашингтон.

В самолета, който е излетял от Уичита в Канзас, е имало 64 души, а в хеликоптера - трима американски войници, когато летателните апарати са се сблъскали малко преди 21 ч. местно време в сряда.

Властите съобщиха, че от самолета са извадени 27 тела, а от хеликоптера - едно. Те смятат, че няма оцелели.

Катастрофата, станала при опит на самолета да се приземи на националното летище „Роналд Рейгън“, е най-тежката катастрофа в гражданската авиация на САЩ от 2001 г. насам.

Champion figure skaters and 12-year-old girl died in Washington DC plane crash. What we know about passengers so far https://t.co/1C5VhtiWQA — Sky News (@SkyNews) January 31, 2025

Ето какво знаем за пътниците до момента.

Пилот и професор

Семейството на един от пилотите на American Airlines, загинал при катастрофата, го назова като Джонатан Кампос.

The pilots of Flight 5342 have been identified as Captain Jonathan Campos, 34, and First Officer Sam Lilley, 28 pic.twitter.com/qmO5lJ5Xhp — BNO News Live (@BNODesk) January 30, 2025

Родителите на професор Киа Дъгинс също потвърдиха, че тя е била на борда. Тази есен професор Дъгинс трябваше да започне работа като професор в Юридическия факултет на университета "Хауърд".

RIP ❤️ Professor Kiah Duggins was among those lost in the mid-air plane collision at Reagan National Airport. Professor Duggins was set to begin a new chapter as a professor at Howard University School of Law this fall. May her memory be a blessing. pic.twitter.com/MvgUYvgMrC — Ana Lucia Araujo, PhD (@araujohistorian) January 31, 2025

Те заявиха: „Примиряваме се със скръбта, свързана със загубата на нашата красива и талантлива първородна дъщеря. Моля, уважавайте личния живот на семейството ни в този момент.“

14 членове на американската общност по фигурно пързаляне

Няколко организации по фигурно пързаляне заявиха, че в самолета на American Airlines е имало спортисти.

Една от тях е била 12-годишната Оливия Тер, която беше описана като „обичана“ и „изключителна състезателка по фигурно пързаляне“.

Olivia Eve Ter was one of only four elite youth skaters from the region to attend the U.S. Figure Skating training camp in Wichita, Kansas, this week. https://t.co/N7CBG7rO4h — NBC4 Washington (@nbcwashington) January 31, 2025

Отделът за паркове в окръг Принц Джордж, Мериленд, потвърди смъртта на Оливия в четвъртък вечерта.

От там съобщиха, че тя е била една от четирите елитни фигуристки от региона, които са участвали в лагер за развитие в Уичита, Канзас.

„Влиянието на живота на Оливия ще продължи да отеква в нашата младежка спортна общност и тя ще ни липсва много“, заяви директорът на отдела Бил Тайлър.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейство Тер, приятелите, съотборниците и всички, засегнати от тази опустошителна загуба.“

Междувременно Клубът по фигурно пързаляне в Бостън назова членовете на своята общност, които са били в самолета на American Airlines, в изявление, публикувано в Instagram.

Сред тях са състезателката Джина Хан и нейната майка Джин Хан, състезателят Спенсър Лейн и неговата майка Кристин Лейн, както и треньорите Вадим Наумов и Евгения Шишкова - съпружеска двойка, която през 1994 г. печели световното първенство по фигурно пързаляне за двойки.

Yevgenia Shishkova and Vadim Naumov performing in 1995 https://t.co/3znK1yASRx pic.twitter.com/YT40rDf7Gd — Sami Alexis🔮 (@ohhitssami) January 30, 2025

Съобщенията, че двойката е била на борда на самолета, бяха потвърдени от Кремъл. Опасяваме се, че до 14 членове на американската общност са загинали при сблъсъка във въздуха над река Потомак, заяви изпълнителният директор на Бостънския клуб по фигурно пързаляне Дъг Загибе.

Зегибе каза: „Доколкото ни е известно, 14 фигуристи, завръщащи се у дома от националния лагер за развитие в Уичита, Канзас, организиран от американското фигурно пързаляне, са загинали при самолетната катастрофа във Вашингтон.

От тези 14 фигуристи шестима бяха от Бостънския клуб по фигурно пързаляне. Двама треньори и двама състезатели тийнейджъри, както и две от майките на състезателите.“

„Това е голяма загуба за нашата общност по фигурно пързаляне“, добави той.

Американското фигурно пързаляне потвърди, че няколко членове на тяхната общност са били в полета на American Airlines.

„Ние сме съкрушени от тази неописуема трагедия и държим семействата на жертвите силно в сърцата си.

„Ще продължим да следим ситуацията и ще публикуваме повече информация, когато тя стане достъпна“, се казва в изявлението.

Мъж, който каза, че най-добрата приятелка на дъщеря му и нейната майка са били на борда на самолета, когато той се е разбил, заяви пред Sky News, че те са били на „спортно пътуване“ в Канзас.

Руските световни шампиони

Според американските медии 52-годишната Шишкова и 55-годишният Наумов са живели в Америка поне от 1998 г., където са тренирали млади фигуристи. Имаше опасения, че 23-годишният им син Максим, който се е състезавал на американското първенство по фигурно пързаляне в Уичита, също е бил в самолета. Но неговият приятел и колега фигурист Антон Спиридонов съобщи, че е четири дни преди това.

Съобщава се, че на борда е била и Инна Волянска, бивша фигуристка, състезавала се за Съветския съюз, съобщават руските държавни медии. Според уебсайта на Вашингтонския клуб по фигурно пързаляне тя е била негов треньор.

R.I.P. — World-renowned ice skating coach Inna Volyanskaya also died in the D.C. tragedy pic.twitter.com/qjazK0Az38 — Breaking911 (@Breaking911) January 31, 2025

„Съжаляваме и поднасяме съболезнования на семействата и приятелите, които загубиха тези наши съграждани, които загинаха в тази самолетна катастрофа“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Американско-руският състезател по фигурно пързаляне Спиридонов потвърди, че не е бил на борда на разбилия се самолет, въпреки съобщенията, че е бил.

Източник: БТА

Руските медии са го посочили сред жертвите, каза той в публикация в Instagram, но се е появил, за да коригира данните.

„Не бях на този полет, благодаря на всички за загрижеността за моята безопасност“, написа сребърният медалист от Световните зимни игри. „Сърцето ми е с всички семейства, засегнати от тази трагедия“.

Кристиан Макнайт-Иде, професионален състезател по фигурно пързаляне, заяви в публикация във Facebook: „Благодаря на всички, които се свързаха с нас във връзка с катастрофиралия полет от Уичита. Скарлет и аз сме си вкъщи в безопасност от ранния следобед. „Всички се молим за безопасността на нашите колеги, които бяха на този полет.“

Ан Голдбърг-Балдуин също заяви, че е „в безопасност“, като помоли последователите си да се молят за близките ѝ в история в Instagram.

Повече от 300 души, които се отзовават на първа помощ, са изправени пред минусовите температури като част от възстановителната операция, която се очаква да продължи дни.

Latest below. Absolutely tragic. Search and rescue efforts still ongoing. Prayers for all impacted souls, and their families.



Investigation launched immediately by Army & DoD. pic.twitter.com/WdUnYV4UJz — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 30, 2025

Пентагонът и армията разследват катастрофата, заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет на X.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase