Вътрешният министър на Германия не иска да се бърза със забрана на партията АзГ

К онсервативният вътрешен министър на Германия Александър Добринт реагира предпазливо на исканията на коалиционния партньор - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), както и на Зелените, за ускоряване на усилията за забрана на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), предаде ДПА.

„Решенията, взети на партийния конгрес на ГСДП, все още не представляват мандат за вътрешния министър“, заяви Добринт от баварския Християнсоциален съюз (ХСС) в подкаста Table. ХСС и партията на канцлера Фридрих Мерц - Християндемократическия съюз (ХДС), водят управляваща коалиция заедно с ГСДП.

Вчера, в последния ден от тридневния национален конгрес на ГСДП партията прие резолюция с призив да се започнат подготовителни действия за забрана на АзГ.

„Сега е моментът отговорните конституционни органи да започнат подготовка за незабавно подаване на искане за обявяване на АзГ за противоконституционна“, гласи изявление на ГСДП.

Зелените, които са в опозиция в Бундестага, също подкрепиха инициативата в изявление до германската агенция ДПА.

Но Добринт не подкрепя прибързани действия. Той подчерта, че решението на вътрешните министри от провинциите остава непроменено: ще бъде сформирана федерално-провинциална работна група, която ще се заеме с казуса само ако съдът потвърди класифицирането на АзГ като „установено крайнодясна екстремистка партия“.

Призивите за забрана на АзГ се засилиха, след като през май Федералната служба за защита на конституциятапрекласифицира партията като „потвърдено крайнодясна екстремистка“, което позволява по-разширено наблюдение и контрол. Въпреки това определението „потвърдено крайнодясна екстремистка“ временно е суспендирано, докато се разглежда съдебна жалба, подадена от АзГ.

