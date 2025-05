Германската разузнавателна служба обяви АзГ за крайнодясна екстремистка организация

К ласифицирането на партията отваря вратата за по-задълбочено наблюдение и подновява дебата дали крайнодясната формация трябва да бъде забранена.

Германската вътрешна разузнавателна служба официално класифицира крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) като „доказана крайнодясна екстремистка организация“ – най-сериозната стъпка досега в усилията на Берлин да ограничи нарастващото политическо влияние на формацията, пише Politico .

Решението, обявено в петък от Федералната служба за защита на конституцията (BfV), означава, че АзГ вече не е просто под подозрение. Агенцията твърди, че разполага с категорични доказателства, че партията действа против демократичната система на Германия.

Според германската обществена телевизия ARD, основа за това решение е вътрешен доклад от 1000 страници, в който се посочват нарушения на основни конституционни принципи като човешкото достойнство и върховенството на закона.

Това е първият случай в съвременната германска история, когато партия с национално представителство в парламента официално получава обозначението „екстремистка“. Някои регионални структури на АзГ – например в източните провинции Саксония и Тюрингия – вече бяха класифицирани по този начин.

Новата класификация не забранява партията, но позволява на германските власти да засилят наблюдението ѝ, включително чрез използване на тайни агенти и подслушване на комуникации под съдебен надзор.

