АзГ: Мерц плати цената за всичките си машинации

К райнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) изрази задоволство от факта, че лидерът на Християндемократическия съюз (ХДС) Фридрих Мерц не е успял да стане канцлер на Германия при първото гласуване за утвърждаването му в Бундестага днес, предаде ДПА. Шест гласа не достигнаха на Мерц, за да събере нужното абсолютно мнозинство, за да встъпи в длъжност.

Канцлерският стол се разклати: Мерц не успя да вземе властта от първи опит

Съпредседателката на АзГ Алис Вайдел каза, че резултатът от гласуването е показал "слабата основа", на която почива сформираната от лидера на консерваторите коалиция, в която освен ХДС влязоха нейният партньор - баварският Християнсоциален съюз (ХСС), и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) на оттеглящия се канцлер Олаф Шолц.

Мерц понесе удар в самото начало, написа в социалната платформа "Екс" първият секретар на парламентарната група на АзГ Бернд Бауман.

