Заплахи и насилие при сблъсък между поддръжници на АзГ и протестиращи

П ротестиращи бяха заплашвани, а един от тях пострада, по време на предизборна проява на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в град Темплин, разположен на около 70 километра от Берлин, предаде ДПА, позовавайки се на полицията.

Събитието в град Темплин, провинция Бранденбург, е било организирано от местното сдружение на АзГ и е привлякло около 80 души. В същото време се е състояла демонстрация, в която са участвали малко над 100.

Left-wing fanatics surround and try to intimidate 10 AfD members who only wanted to inform Germans of their election program. This won't end well. pic.twitter.com/yPn3YLldNM

Полицията съобщи, че се е наложило на правоприлагащите органи да се намесят, за да попречат на 10 души от предизборното мероприятие да влязат в сблъсък с протестиращите. Един от участниците е заплашил протестиращ с насилие и впоследствие е бил изгонен.

По-късно между 10 и 20 души са последвали един от протестиращите и са му нанесли ритник в областта на крака и удар в ухото. Пострадалият е успял да се скрие в аптека наблизо.

Полицията съобщи, че самоличността на 12 души, за които се предполага, че са били част от предизборната проява на АзГ, е била установена и те ще бъдат обект на по-нататъшно разследване.

В Германия на 23 февруари ще се произведат парламентарни избори . Според социологическите проучвания АзГ се нарежда на второ място след консервативния блок Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС).

Tens of thousands of protesters took to the streets across Germany in protest against the anti-immigrant, far-right Alternative for Germany party. Two weeks ahead of the parliamentary elections, the AfD is currently polling in second place. pic.twitter.com/kSGYFGdYG7