"Разбих самолета си": Ютубър катастрофира умишлено заради реклама (ВИДЕО)

П илот ютубър, който умишлено разби самолет и унищожи останките му, е осъден на шест месеца затвор във федерален затвор.

30-годишният Тревор Даниел Джейкъб се призна за виновен на 30 юни по една точка от обвинението в унищожаване и укриване с цел възпрепятстване на федерално разследване, след като скочи от самолета и го остави да се разбие в калифорнийски склон.

Джейкъб, който е и бивш олимпийски състезател по сноуборд, разбива малкия самолет на 24 ноември 2021 г., след като излита за самостоятелен полет на градското летище в Ломпок.

Той го записва в 13-минутно видео, което привлича повече от един милион гледания и оттогава е изтрито от страницата му.

YouTuber pilot Trevor Daniel Jacob, 30, is jailed for SIX MONTHS for deliberately destroying wreckage of airplane that he intentionally crashed in Santa Barbara for online views https://t.co/M5vzwYveG0 pic.twitter.com/DZN2J1jWGC — Daily Mail Online (@MailOnline) December 4, 2023

"Джейкъб най-вероятно е извършил това престъпление, за да генерира за себе си отразяване в социалните медии и новините и да получи финансова изгода", казват обвинителите.

Въпреки това този вид "смело" поведение не може да бъде толерирано - казват прокурорите в меморандума за присъдата.

Изданието разкрива, че Джейкъб е "осигурил спонсорство от компания, която продава различни предмети", които той решава да представи във видеото.

Той се е съгласил да промотира портфейл, произведен от компанията, в това видео в YouTube.

Преди да излети, той е поставил няколко камери и стик за селфи в самолета и около 35 минути след излитането се е хвърлил от самолета.

На видеото се вижда, че той се спуска с парашут към земята точно след като се е издигнал над националната гора Лос Падрес.

Множеството камери в самолета са позволили да се запише катастрофата от момента на излитането до момента, в който се е спуснал в района на сухите храсти в гората близо до Санта Мария.

#YouTuber Trevor Daniel Jacob was #today sent to #prison for 6 months for staging this plane crash for “clicks” Was this taking it to far? #viral pic.twitter.com/oNQ47a25UX — MrRexCasino.com (@Mr_Rex_) December 5, 2023

След като се приземява на земята с парашута си, Джейкъб се отправя пеша към мястото на катастрофата и възстановява кадрите от камерите, за да си спечели слава.

Два дни след катастрофата Джейкъбс е информирал Националния съвет по безопасност на транспорта.

След това бордът започнал разследване около ден по-късно и му казал, че е негова отговорност да събере и запази щетите за целите на експертизата.

След това той се съгласява да предостави на агенцията координатите на мястото на катастрофата и видеозаписа, а три дни по-късно Федералната авиационна администрация започва собствено разследване.

През седмиците след самолетната катастрофа Джейкъб е излъгал следователите, че не знае местоположението на останките - се казва в съобщението за пресата.

На 10 декември Джейкъб и негов приятел отлетели с хеликоптер до мястото на катастрофата, за да получат сами достъп до щетите, се казва в съобщението.

След това той взел ремъци "за обезопасяване на останките", които хеликоптерът вдигнал и пренесъл в Ранчо Сискуок в Санта Барбара. След това доказателствата за катастрофата били натоварени на задната седалка на камиона на Джейкъб и откарани на летището, откъдето първоначално е излетял самолетът.

YouTuber Trevor Daniel Jacob Crashed Airplane on Purpose FAA Says



Jumped out of plane wearing a parachute with selfie stick in hand and let airplane crash to gain views



Didn't contact Air Traffic Control



Sentenced to 6 months in prison pic.twitter.com/YzWzL02mHf — GuruLeaks (@Guruleaks1) December 4, 2023

"След това нарязва и унищожава останките от самолета", преди да изхвърли частите в кофите за боклук на летището и на други места.

В съобщението се казва, че Джейкъб е направил това "с намерението да попречи на федералните власти да разследват самолетната катастрофа от 24 ноември".

Официалният видеоклип в YouTube е качен в профила на Джейкъб и е озаглавен "Разбих самолета си".

Джейкъб не е възнамерявал да достигне дестинацията си, а вместо това е планирал да катапултира от самолета си по време на полета и да заснеме как пада с парашут на земята и как самолетът му се спуска и се разбива - се казва в прессъобщение на прокуратурата на Съединените щати.