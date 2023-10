Руски ракетни удари над пощенски склад в Украйна убиха 6 души и раниха 17

Руските ракетни удари убиха най-малко шестима пощенски служители и раниха 17 други в събота, когато удариха пощенски склад в североизточен район на Харков, казаха официални лица.

Президентът Володимир Зеленски сподели видео в социалните медии на нещо, което изглежда като силно повреден склад, заобиколен от развалини и контейнер с логото на украинския пощенски оператор „Нова поща“.

Kharkiv region. A Russian missile struck a post terminal. Ordinary civilian object. Unfortunately, there are killed. My condolences to all of their close ones!



As of now, it is known that at least 13 people were injured. First responders and all services are working on the spot.… pic.twitter.com/gN94DOIJtL