Навършва се пловин век от първото обаждане по мобилен телефон

Н а 3 април 1973 г. инженер, работещ за американската компания Motorola, провежда телефонно обаждане, което поставя началото на нова ера за човечеството. Телефонът, който той използва, тежи почти килограм. Зареждането му отнема 10 часа, за да се проведе 30-минутен разговор. Но Motorola DynaTac 8000X е първият в света мобилен телефон. А неговият изобретател Мартин Купър току-що е провел първото в историята обаждане.

Половин век по-късно неговото изобретение вече се използва от над 68% от населението. А при средно пет часа на ден - според обобщаващия доклад Digital Global Report 2023 - използването им заема 30% от професионалния живот на собствениците им.

Първото в историята повикване

Днес, 3 април, се навършват 50 години от обаждането на Купър до Джоел Енгел, изследовател на конкурент.

Купър казва: "Джоел, обаждам ти се от мобилен телефон. От истински такъв."

Отговорът, който получил, бил мълчание.

Нищо не предвещавало, че обаждането от мобилен телефон ще доведе до всички функционалности, които имат мобилните телефони днес.

Изобретателят му си спомня в интервю за EFE, че когато се е обадил на Енгел, изследовател в Bell Laboratories, не си е представял, че в бъдеще тези устройства ще включват цифрови камери или интернет.

Но пък Купър е предвидил, че всеки ще има мобилен телефон.

Половин век по-късно мобилните телефони се превърнаха в усъвършенствани смартфони - устройства, които са достатъчно мощни, за да бъдат използвани като компютри. Сгъваеми, несгъваеми, разтегателни, леки или тежки - разнообразието от устройства е голямо. 92,3% от мобилните телефони имат достъп до интернет.

Революция с 5,44 милиарда потребители

Изобретението се превърна в една от "големите революции на човечеството поради промяната, която внесе в живота ни, дори повече от стационарния телефон", обяснява Фернандо Суарес, председател на Испанската асоциация на компютърните инженери.

Ако за конвенционалния телефон са били необходими почти 65 години, за да достигне 100 милиона потребители, то за мобилния телефон не са били необходими дори 50 години, за да надхвърли 6000 милиона, казва Суарес за Евронюз.

Използването се увеличава с всяка изминала година и според Глобалния обобщен доклад за цифровите технологии за 2023 г. общо 5,44 милиарда души имат достъп до такъв. Потребителите на мобилни телефони са се увеличили с малко над 3% през изминалата година, като през последните 12 месеца са се появили 168 милиона нови потребители.

Средното използване също нараства. През 2022 г. средната продължителност на ползването е със седем минути повече в сравнение с 2021 г.