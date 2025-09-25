Свят

Първи думи на Никола Саркози след присъдата

Бившият френски президент беше осъден на пет години затвор

25 септември 2025, 15:28
Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия
Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор
България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ
Признаха Никола Саркози за виновен в заговор с Муамар Кадафи, влиза в затвора за 5 години

Признаха Никола Саркози за виновен в заговор с Муамар Кадафи, влиза в затвора за 5 години

"Сериозна опасност": Случаите на "кошмарни" бактерии, устойчиви на антибиотици, се увеличават в САЩ
Тръмп иска разследване за „тройния саботаж“ на ООН след инциденти с ескалатор и телесуфлер

Тръмп иска разследване за „тройния саботаж“ на ООН след инциденти с ескалатор и телесуфлер
Дания повиши нивото на кризисна готовност, потърсен е контакт с НАТО

Дания повиши нивото на кризисна готовност, потърсен е контакт с НАТО
Вторият ден от дебатите в ООН: Опасения от надпревара във въоръжаването

Вторият ден от дебатите в ООН: Опасения от надпревара във въоръжаването

Бившият френски президент Никола Саркози заяви, че ще спя в затвора с високо вдигната глава“, след като беше осъден на пет години затвор от парижки съд днес (25 септември).

Саркози скоро ще бъде вкаран в затвора, след като беше осъден на пет години затвор от съд, който го призна за

виновен в криминален заговор във връзка с сделки с Либия безпрецедентно наказание за водеща френска политическа фигура,

предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Присъдата беше по-твърда от очакваното и е първа в съвременната френска политическа история. Саркози, който беше президент в периода 2007-2012 г., ще изкара част от наказанието си в затвора, дори ако обжалва решението.

Излизайки от съдебната зала, Саркози изрази гнева си от присъдата. "Това, което се случи днес... е с изключителна тежест по отношение на върховенството на закона и доверието в съдебната система," каза той пред журналисти.

ко искат да спя в затвора, ще спя в затвора, но с високо вдигната глава",

добави той, като подчерта своята невинност и нарече решението "скандално".

Никола Саркози и съпругата влизат в съдебна зала, за да чуят решението на съда
7 снимки
Никола Саркози Карла Бруни съд Франция Париж
Никола Саркози Карла Бруни съд Франция Париж
Никола Саркози Карла Бруни съд Франция Париж
Никола Саркози Карла Бруни съд Франция Париж

Саркози беше признат за виновен в криминален заговор във връзка с усилия на негови близки сътрудници да осигурят средства за президентската му кампания през 2007 г. от Либия по времето на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи. Той беше оневинен по всички други обвинения, включително корупция и нелегално финансиране на кампания.

Въпреки това,

наказанието влиза в сила незабавно.

Съдията уточни, че Саркози ще има кратък период да уреди личните си дела преди обвинението да му поиска да влезе в затвора. Това се очаква да се случи в рамките на месец.

Саркози винаги е отричал обвиненията. Той беше обвинен, че е направил сделка с Кадафи през 2005 г., когато е бил министър на вътрешните работи на Франция, за да получи финансиране на кампанията си в замяна на подкрепа за изолирането на либийското правителство на международната сцена.

Съдията посочи, че няма доказателства, че самият Саркози е направил тази сделка с Кадафи, нито че пратените от Либия пари са стигнали до кампанията му, въпреки че времето е било "съвместимо" и пътят на парите – "много непрозрачен". Но тя го призна за виновен в криминален заговор заради това, че е позволил на близки сътрудници да установят контакт с хора в Либия с цел осигуряване на финансиране за кампанията му.

70-годишният Саркози е на съдебен процес от януари, като твърди, че делото е политически мотивирано.

Съдът го призна за виновен в криминален заговор в периода 2005-2007 г. След този период той е бил президент и е бил защитен от президентски имунитет, добави съдът.

Това е второто дело тази година, при което съд издава решение със незабавно действие срещу известна политическа фигура. През март съд осъди лидерката на крайнодясната партия Марин Льо Пен за злоупотреба с фондове на ЕС и й наложи незабавна забрана да участва в избори за период от пет години.

Въпреки правните си проблеми и след като през юни беше лишен от ордена на Почетния легион най-високото отличие на Франция, Саркози остава влиятелна фигура на френската политическа сцена. Той наскоро се срещна с бившия си протеже, премиера Себастиен Лекорню, и също така даде известна подкрепа на Националния сбор (RN) на Льо Пен, като заяви, че крайнодясната, антиимигрантска партия вече е част от "републиканската дъга".

Саркози е изправен пред няколко правни битки от напускането си на президентския пост.

Миналата година най-висшият съд на Франция потвърди присъдата му за корупция и влияние, като му наложи електронно наблюдение за една година първи подобен случай за бивш държавен глава на Франция. В момента белезниците бяха премахнати.

Също миналата година апелативен съд потвърди друга присъда за незаконно финансиране на кампанията му за неуспешен преизбор през 2012 г. Очаква се окончателно решение от най-висшия съд в страната по това дело следващия месец.

По темата

Никола Саркози
Последвайте ни
Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Насилие между ученички, унижаваха момиче

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

3-те най-популярни белгийски овчарки (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 21 часа
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, изглеждаш прекрасно! – Лъжеш! – Ама поне го правя с добро чувство!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 54 минути

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

България Преди 1 час

Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до август догодина

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Поправиха радара на летището в Скопие с помощ от България

Свят Преди 3 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

България Преди 3 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Любопитно Преди 4 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

България Преди 4 часа

Инициативата е на гражданското сдружение „Боец”

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Един от Лечителите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Нова капитанска битка определя участниците в Съвета на осъдените

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Нетаняху странно заобиколи Европа на път за САЩ

Свят Преди 4 часа

Държавите по Римския статут могат да арестуват премиера на Израел

,

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Технологии Преди 4 часа

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

България Преди 5 часа

Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

„Булгаргаз“ иска по-висока цена на природния газ

България Преди 5 часа

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Ефектът „Джими Кимъл“: Как 6,3 милиона зрители доказаха, че скандалът продава

Любопитно Преди 5 часа

След едноседмично отстраняване водещият се върна с емоционален монолог, който събра милиони пред екрана и в дигиталните платформи

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

България Преди 5 часа

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

.

В полунощ стартира гласуването за „Кмет на годината" 2025

Любопитно Преди 5 часа

Онлайн вотът на платформата Kmetnagodinata.bg ще продължи до 5 октомври

България дава безвъзмездна помощ на РС Македония

България дава безвъзмездна помощ на РС Македония

България Преди 5 часа

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

,

“Пееш или лъжеш” се завръща тази неделя с първи гост Азис

Любопитно Преди 6 часа

Деси Слава и DJ Дамян ще бъдат негови верни съветници

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg

Шокиращи разкрития за изневярата по време на концерт на Coldplay

Edna.bg

Той е български принц, но избра хирургията: Кой е княз Мирко (СНИМКИ)

Edna.bg

Николай Киров: Имах среща с лидерите в отбора, трябват резултати

Gong.bg

СНИМКИ: Всички интересни кадри от Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

Gong.bg

Нов случай на насилие и унижение между ученици

Nova.bg

След гонка: Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки за една година(ВИДЕО)

Nova.bg