Първи думи на Никола Саркози след присъдата

Бившият френски президент Никола Саркози заяви, че „ще спя в затвора с високо вдигната глава“, след като беше осъден на пет години затвор от парижки съд днес (25 септември).

Саркози скоро ще бъде вкаран в затвора, след като беше осъден на пет години затвор от съд, който го призна за

виновен в криминален заговор във връзка с сделки с Либия – безпрецедентно наказание за водеща френска политическа фигура,

предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Присъдата беше по-твърда от очакваното и е първа в съвременната френска политическа история. Саркози, който беше президент в периода 2007-2012 г., ще изкара част от наказанието си в затвора, дори ако обжалва решението.

Излизайки от съдебната зала, Саркози изрази гнева си от присъдата. "Това, което се случи днес... е с изключителна тежест по отношение на върховенството на закона и доверието в съдебната система," каза той пред журналисти.

"Ако искат да спя в затвора, ще спя в затвора, но с високо вдигната глава",

добави той, като подчерта своята невинност и нарече решението "скандално".

Саркози беше признат за виновен в криминален заговор във връзка с усилия на негови близки сътрудници да осигурят средства за президентската му кампания през 2007 г. от Либия по времето на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи. Той беше оневинен по всички други обвинения, включително корупция и нелегално финансиране на кампания.

Въпреки това,

наказанието влиза в сила незабавно.

Съдията уточни, че Саркози ще има кратък период да уреди личните си дела преди обвинението да му поиска да влезе в затвора. Това се очаква да се случи в рамките на месец.

Саркози винаги е отричал обвиненията. Той беше обвинен, че е направил сделка с Кадафи през 2005 г., когато е бил министър на вътрешните работи на Франция, за да получи финансиране на кампанията си в замяна на подкрепа за изолирането на либийското правителство на международната сцена.

Съдията посочи, че няма доказателства, че самият Саркози е направил тази сделка с Кадафи, нито че пратените от Либия пари са стигнали до кампанията му, въпреки че времето е било "съвместимо" и пътят на парите – "много непрозрачен". Но тя го призна за виновен в криминален заговор заради това, че е позволил на близки сътрудници да установят контакт с хора в Либия с цел осигуряване на финансиране за кампанията му.

70-годишният Саркози е на съдебен процес от януари, като твърди, че делото е политически мотивирано.

Съдът го призна за виновен в криминален заговор в периода 2005-2007 г. След този период той е бил президент и е бил защитен от президентски имунитет, добави съдът.

Това е второто дело тази година, при което съд издава решение със незабавно действие срещу известна политическа фигура. През март съд осъди лидерката на крайнодясната партия Марин Льо Пен за злоупотреба с фондове на ЕС и й наложи незабавна забрана да участва в избори за период от пет години.

Въпреки правните си проблеми и след като през юни беше лишен от ордена на Почетния легион – най-високото отличие на Франция, Саркози остава влиятелна фигура на френската политическа сцена. Той наскоро се срещна с бившия си протеже, премиера Себастиен Лекорню, и също така даде известна подкрепа на Националния сбор (RN) на Льо Пен, като заяви, че крайнодясната, антиимигрантска партия вече е част от "републиканската дъга".

Саркози е изправен пред няколко правни битки от напускането си на президентския пост.

Миналата година най-висшият съд на Франция потвърди присъдата му за корупция и влияние, като му наложи електронно наблюдение за една година – първи подобен случай за бивш държавен глава на Франция. В момента белезниците бяха премахнати.

Също миналата година апелативен съд потвърди друга присъда за незаконно финансиране на кампанията му за неуспешен преизбор през 2012 г. Очаква се окончателно решение от най-висшия съд в страната по това дело следващия месец.