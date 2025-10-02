Свят

Путин заплаши Европа

Путин: Ответните мерки на Русия няма да закъснеят

2 октомври 2025, 20:30
Путин заплаши Европа
Източник: EPA/БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин обеща „значителна“ реакция на „милитаризацията на Европа“, когато говори на форум по външна политика в Южна Русия.

„Ние следим отблизо нарастващата милитаризация на Европа. Ответните мерки на Русия няма да закъснеят. Реакцията на такива заплахи ще бъде много значителна“, каза Путин пред аудиторията.

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

„Русия никога няма да покаже слабост или нерешителност“, подчерта той.

Инциденти с дронове в Дания и въздушни нарушения от Москва в Естония и Полша засилиха опасенията, че войната на Русия срещу Украйна може да се разпространи извън границите на Европа.

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Руският президент обвини Европа, че подклажда „истерия“, за да оправдае нарастващите военни разходи.

Путин настоя, че Русия не представлява заплаха. „Просто се успокойте“, добави той.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна ЕС
