Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Е вропа подцени Русия, която заедно с тероризма представлява "най-голямата структурна заплаха за европейците".

Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ), публикувано в сряда, 1 октомври, съобщи Deutsche Welle.

"Дълго време подценявахме Русия. Русия е икономически много по-слаба от Европа, населението ѝ намалява, а индустрията ѝ не е иновативна. Но тя произвежда много повече оръжия - и то по-бързо. Подценихме заплахата", казва френският президент. "Освен тероризма Русия е другата най-голяма структурна заплаха за европейците. Тя застрашава нашата колективна сигурност чрез намеса в нашите избори, кибератаки, убийства на опозиционери и миграционни потоци, които се използват като средство за натиск", изтъква Макронт в интервюто.

Макрон не е фен на идеята за "стена от дронове" на ЕС

"Руските ботове манипулират демокрацията в Европа"

Френският президент посочва също така, че се подценява колко много руснаците влияят на нашето обществено мнение чрез разпространяването на неистини, стигащи до истории за нашествие на дървеници във Франция.

"Нашите отворени общества са уязвими към информационни войни. Ние сме наивни, ако не осъзнаваме, че руската тайна армия се разпространява в нашите демокрации. Тя се състои от тези малки, безлични войници, които се наричат дигитални ботове. Те манипулират демокрацията във Франция, Германия и Европа."

Да се свалят ли руски дронове и самолети?

На въпроса дали подкрепя свалянето на руски боен самолет, ако той навлезе без разрешение в европейското въздушно пространство, френският президент отговаря така: "В съответствие с доктрината за стратегическата амбивалентност мога да ви кажа, че нищо не е изключено. Русия нахлу в Украйна без предупреждение.

Украйна оказа съпротива. Но още през пролетта на 2022 нашите американски партньори заявиха, че няма да изпратят войници. Ние постоянно казвахме на Москва какво няма да направим. Това е признак на слабост. Ние трябва да държим Путин в състояние на несигурност. И трябва да намалим нашата зависимост - особено от американците."

Макрон за санкциите срещу Русия

Френският държавен глава подчертава пред ФАЦ, че санкциите срещу Русия "действат по-добре, отколкото се говори". За да действат обаче още по-добре, Западът трябва да се концентрира върху руския "сенчест флот", състоящ се от около 800 активни кораба, които заобикалят санкциите, подчертава Макрон. "Всички трябва да обединим усилията си, за да контролираме тези кораби, да ги блокираме и да увеличим цената за руската икономика. Трябва също така да ускорим предоставянето на краткосрочна помощ на украинската армия", казва той.