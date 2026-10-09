Свят

Путин заяви готовност Русия да помогне за разрешаването на конфликта в Близкия изток

Москва смята ситуацията в региона за един от най-належащите международни проблеми

9 октомври 2026, 07:05
Президентите на Иран и Русия, Масуд Пезешкиан и Владимир Путин по време на среща на върха на ОНД, Туркменбаши, 08.10.2026 г.
Президентите на Иран и Русия, Масуд Пезешкиан и Владимир Путин по време на среща на върха на ОНД, Туркменбаши, 08.10.2026 г.   
Източник: БТА
  • Путин заяви, че Иран прави реални опити да прекрати конфликта в Близкия изток.
  • Русия и Иран отчитат укрепване на отношенията.
  • Путин се срещна и с азербайджанския президент Илхам Алиев .

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Техеран прави истински опити да сложи край на конфликта, избухнал в Близкия изток, и Москва знае това, отбеляза руският президент Владимир Путин на среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан. Двамата пристигнаха в град Туркменбаши, Туркменистан, за да участват в среща на високо равнище на Общността на независимите държави (ОНД), обединяваща повечето бивши съветски републики, на фона на геополитическо противопоставяне със Запада, предаде Франс прес. 

„Знаете нашата позиция. Ние от своя страна сме готови да направим всичко по силите си, за да помогнем за разрешаването на тази ситуация“, отбеляза Путин. 

По време на срещата руският президент нарече ситуацията в Близкия изток належащ проблем.

„Разбира се, най-належащият проблем днес е ситуацията в региона“, каза той. 

Руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна насока, заяви Путин на срещата с Пезешкиан.  

„Що се отнася до двустранните отношения, бих искал да отбележа, че те се развиват положително, въз основа на нашето фундаментално споразумение, подписано в началото на миналата година“, отбеляза руският президент.

„Хуманитарната сфера също може да служи като добър пример за подражание, тъй като имаме много събития“, добави той. 

„Като цяло отношенията ни укрепват“, посочи Путин. 

Руският президент се срещна и с президента на Азербайджан Илхам Алиев в кулоарите на срещата на върха на ОНД, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Владимир Путин Русия Иран Близък изток ОНД Геополитика Илхам Алиев Масуд Пезешкиан Руско-ирански отношения Конфликт
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