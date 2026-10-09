Путин заяви готовност Русия да помогне за разрешаването на конфликта в Близкия изток

- Путин заяви, че Иран прави реални опити да прекрати конфликта в Близкия изток.
- Русия и Иран отчитат укрепване на отношенията.
- Путин се срещна и с азербайджанския президент Илхам Алиев .
Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран
Техеран прави истински опити да сложи край на конфликта, избухнал в Близкия изток, и Москва знае това, отбеляза руският президент Владимир Путин на среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан. Двамата пристигнаха в град Туркменбаши, Туркменистан, за да участват в среща на високо равнище на Общността на независимите държави (ОНД), обединяваща повечето бивши съветски републики, на фона на геополитическо противопоставяне със Запада, предаде Франс прес.
„Знаете нашата позиция. Ние от своя страна сме готови да направим всичко по силите си, за да помогнем за разрешаването на тази ситуация“, отбеляза Путин.
По време на срещата руският президент нарече ситуацията в Близкия изток належащ проблем.
„Разбира се, най-належащият проблем днес е ситуацията в региона“, каза той.
Руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна насока, заяви Путин на срещата с Пезешкиан.
⚡️🇮🇷🇹🇲🇷🇺 — Iranian President Masoud Pezeshkian and Russian President Vladimir Putin met on the sidelines of the CIS heads-of-state and Caspian Sea environmental summits in Turkmenistan, reviewing bilateral ties and prioritizing expanded economic/strategic cooperation in energy, agriculture, transport and trade, accelerated completion of joint projects, and broader cooperation aligned with both countries’ national interests and regional stability. — Tasnim/TASS ➡️ Putin described the Middle East situation as “critical and acute,” affirmed Russia’s full readiness to help Iran manage it, said Moscow was fully aware of Tehran’s “genuine and sincere” efforts to end the regional conflict, and stated Russia would use all its capabilities to resolve the ongoing tensions and restore stability.— MaxOsint Intel (@maxosintintel) October 8, 2026
„Що се отнася до двустранните отношения, бих искал да отбележа, че те се развиват положително, въз основа на нашето фундаментално споразумение, подписано в началото на миналата година“, отбеляза руският президент.
„Хуманитарната сфера също може да служи като добър пример за подражание, тъй като имаме много събития“, добави той.
„Като цяло отношенията ни укрепват“, посочи Путин.
Руският президент се срещна и с президента на Азербайджан Илхам Алиев в кулоарите на срещата на върха на ОНД, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.