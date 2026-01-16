Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Р уският президент Владимир Путин обсъди в телефонен разговор с премиера на Израел Бенямин Нетаняху ситуацията около Иран, предаде ТАСС, като се позова на прессъобщение на Кремъл.
Двамата лидери обсъдиха "положението в Близкия изток и ситуацията около Иран", пише в текста. Президентът Путин изрази позицията, че трябва да се предприемат "политически и дипломатически ходове" за гарантиране на стабилност и сигурност в региона. Потвърдена бе готовността на руската страна "да продължи да полага съответните посреднически усилия и да съдейства за насърчаването на конструктивен диалог с участието на всички заинтересовани държави", допълва пресслужбата на Кремъл.
#16ENE #MUNDO Putin habla con Netanyahu ante las tensiones en torno a Irán https://t.co/DusrGxzWPP pic.twitter.com/6MUlLhWbey— esconustedof (@esconustedinfo) January 16, 2026
Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат.
Breaking : Diplomatic Move from Moscow— Terror Alerts (@Terroralerts007) January 16, 2026
President Putin stepped boldly into the spotlight as a potential peacemaker in the explosive Middle East crisis.
In back-to-back phone calls today (January 16, 2026), he spoke first with Israeli Prime Minister Benjamin
1/2 pic.twitter.com/VFEm8Waqaz
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че президентът Путин е разговарял днес по телефона и с иранския си колега Масуд Пезешкиан, отбелязва Ройтерс.
Руският президент ще продължи да полага усилия за деескалация на ситуацията в региона, каза Песков.