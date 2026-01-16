Свят

Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат

16 януари 2026, 15:34
Путин обсъди ситуацията в Близкия изток с представители на Израел и Иран
Източник: БГНЕС

Р уският президент Владимир Путин обсъди в телефонен разговор с премиера на Израел Бенямин Нетаняху ситуацията около Иран, предаде ТАСС, като се позова на прессъобщение на Кремъл. 

Двамата лидери обсъдиха "положението в Близкия изток и ситуацията около Иран", пише в текста. Президентът Путин изрази позицията, че трябва да се предприемат "политически и дипломатически ходове" за гарантиране на стабилност и сигурност в региона. Потвърдена бе готовността на руската страна "да продължи да полага съответните посреднически усилия и да съдейства за насърчаването на конструктивен диалог с участието на всички заинтересовани държави", допълва пресслужбата на Кремъл.

Путин и Нетаняху са се договорили двустранните контакти на различни равнища да продължат. 

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че президентът Путин е разговарял днес по телефона и с иранския си колега Масуд Пезешкиан, отбелязва Ройтерс. 

Руският президент ще продължи да полага усилия за деескалация на ситуацията в региона, каза Песков.

Източник: БТА, Николай Велев    
Владимир Путин Бенямин Нетаняху Иран Близък изток телефонен разговор дипломация посредничество регионална сигурност деескалация Масуд Пезешкиан
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 9 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 9 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 9 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 9 часа

