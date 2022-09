Путин: Руската федерация има четири нови територии

"На референдумите хората направиха еднозначен избор, ще бъдат подписани договори за приемане на четирите нови територии в състава на Руската федерация".

Това заяви днес президентът на Русия Владимир Путин на церемония в Кремъл за анексирането от Украйна на Донецка, Луганска, Зпорожка и Херсонска области.

"Милиони поискаха териториите, в които живеят, да станат част от Русия. И сега те вече са завинаги наши граждани", каза Путин.

Той обеща Русия да направи "всичко възможно", за да подобри живота на гражданите на анексираните територии.

Путин обвини Запада, че води хибридна война срещу Русия:

"Те искат да бъдем тяхна колония. Те първи нарушиха правилата, определящи границите на страните. Те настояват всички да прощават греховете им".

Руският президент призова Украйна незабавно да прекрати бойните действия и да се върне на масата на преговорите.

По-рано днес Путин подписа укази, с които обявява независимостта на Херсонска и Запорожка области.

В четирите украински територии, две от които бяха обявени от Русия за независими под имената Луганска и Донецка народни републики, се проведоха международно непризнати референдуми за присъединяване към Руската федерация.

