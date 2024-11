Р уският президент Владимир Путин подписа днес закон за опрощаване на дълговете на новобранците, които се записват да воюват в Украйна, съобщи руското правителство, цитирано от Ройтерс.

Агенциите съобщават, че законът предвижда опрощаване на до 10 млн. рубли (95 835 долара) просрочени дългове за лица, които подписват договори с министерството на отбраната за участие в бойните действия в Украйна за най-малко една година, считано от 1 декември.

