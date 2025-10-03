Свят

Путин: Русия ще отвърне на ескалиращата милитаризация на Европа

Изказванията на Путин дойдоха, докато 45 европейски лидери се събраха в Копенхаген за среща на върха, целяща да засили подкрепата за Украйна

3 октомври 2025, 09:36
Р уският президент Владимир Путин предупреди САЩ да не допуснат нова ескалация на войната, ако доставят далекобойни ракети "Томахок" на Украйна, посочва германското списание "Шпигел".

Използването на такива оръжия не е възможно без американски военен персонал, заяви Путин на политическия форум "Валдай" в Сочи. "Това е опасно", каза той, тъй като това  мощно оръжие може да навреди на Русия.

Макар че това няма да промени баланса на силите на бойното поле във войната в Украйна, то би могло да навреди на отношенията между Русия и САЩ и да доведе до "напълно нов, качествено нов етап на ескалация", допълни руският президент. Той посочи, че Русия ще подобри системите си за противовъздушна отбрана, за да противодейства на тези ракети. Както направи преди по отношение на атаките с ракети АТАКМС, отбелязва германско издание - вестник "Франкфуртер Руншау".

Путин отговаряше на въпрос относно медийни съобщения, че САЩ обмислят доставка на ракети "Томахок" на Украйна, за да могат да нанасят удари дълбоко навътре в Русия. 

Ванс: САЩ обмислят доставка на ракети "Томахок" за Украйна

Наскоро Тръмп застана по-категорично от всякога на страната на Украйна във войната с Русия. След като преди това заяви, че Украйна трябва да се откаже от територия в замяна на мир с Русия, сега президентът на САЩ посочи, че Украйна може да си върне цялата територия от Русия "с време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и особено на НАТО".  Също така Тръмп определи воденето на войната от Русия като "безцелно" и заяви, че истинска военна сила би спечелила войната за по-малко от седмица. Поради което Русия изглежда като "хартиен тигър". Според вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, украинският президент Володимир Зеленски е попитал САЩ дали могат да продават пакети "Томахок" на европейски страни, които от своя страна биха ги доставяли на Украйна. Сега е ред на Тръмп да реши въпроса, каза наскоро Ванс пред телевизия "Фокс Нюз".

В. "Зюддойче цайтунг" обръща внимание на думите на Путин, който обвини Киев в обстрел на окупираната от руските сили Запорожка АЕЦ. Путин косвено заплаши руските сили да атакуват украинските атомни централи ако силите на Киев не прекратят обстрела на района около Запорожката АЕЦ.

"Това е опасна игра", каза Путин в политическия дискусионен клуб "Валдай" в Сочи. Украинците трябва да помислят за другите си атомни електроцентрали. "Какво ни пречи да реагираме симетрично?", попита шефът на Кремъл. Обвиненията от Киев, че самата Русия обстрелва окупираната от нея Запорожка атомна електроцентрала, са глупости, посочи Путин.

Ескалация на риториката след заплахата на Путин за война с НАТО

Руският президент също така посочи, че САЩ продължават да купуват уран в голям мащаб от Русия, като само тази година са похарчили 1,2 милиарда долара. "Американците купуват нашия уран, защото е евтин." Русия остава стабилен доставчик, вторият по големина за САЩ, с 25% пазарен дял, и очаква приходи от 800 милиона долара през следващата година. Тръмп наскоро разкритикува страните от ЕС и други клиенти на суровини, че продължават да купуват енергия от Русия и по този начин помагат за финансирането на войната срещу Украйна, припомня "Франкфуртер Рундшау".

Владимир Путин обеща бързо да отвърне на "ескалиращата милитаризация" на Европа, като същевременно отхвърли като "глупости" западните опасения, че Москва планира да атакува НАТО, обобщава британският всекидневник "Гардиън".

В пространна реч в Сочи, руският президент заяви: "Ние следим отблизо ескалиращата милитаризация на Европа ... Просто не може да игнорираме случващото се. Нямаме право да го правим от съображения за собствена сигурност."

"Мисля, че никой не се съмнява, че контрамерките на Русия няма да закъснеят", добави той, говорейки пред форума "Валдай", годишна среща на официални лица и експерти по външна политика, на която Путин често излага своите виждания по глобалните въпроси.

Путин с коментар на разрешението на Байдън за удари в Русия

Той каза: "Оказва се, че войната с руснаците е практически на прага. Те повтарят тази глупост, тази мантра, отново и отново... Не може да вярват в това, което казват, че Русия ще атакува НАТО… Или са невероятно некомпетентни, ако наистина го вярват, защото е невъзможно да се повярва на тази глупост, или просто са нечестни."

Изказванията на Путин дойдоха, докато 45 европейски лидери се събраха в Копенхаген за среща на върха, целяща да засили подкрепата за Украйна и да ускори отбранителните проекти, предназначени да гарантират, че континентът е способен да възпре руска агресия, посочва "Гардиън". Срещата последва бурни седмици, през които няколко европейски държави съобщиха за руски нахлувания на дронове и самолети, което породи опасения, че Москва изпробва решимостта на НАТО.

Докато заплашваше Европа, руският президент използва  помирителен тон към Доналд Тръмп, въпреки неотдавнашните пренебрежителни забележки на американския лидер по негов адрес.

В опит да си върне благоразположението на Тръмп, Путин го засипа с похвали, твърдейки, че "ако Тръмп беше на власт, конфликтът в Украйна можеше да бъде избегнат" – реплика, която самият президент на САЩ често използва в публични изказвания.

Путин: Русия ще атакува нови цели, ако Западът направи това

Както Москва, така и президентът Володимир Зеленски прекараха месеци в опити да ухажват Тръмп относно войната в Украйна, тъй като американският лидер многократно е променял позицията си за конфликта, отбелязва "Гардиън". През последните седмици Киев сякаш надделя, като Тръмп изрази разочарование от Путин за удължаването на боевете и определи силата на Русия, сравнявайки я с "хартиен тигър". В отговор на думите на Тръмп за "хартиения тигър", Путин предположи, че забележката може би е била иронична, казвайки: "Ако ни е удобно да сме във война с целия блок на НАТО , но сме хартиен тигър, тогава какво е НАТО?"

Според американския вестник "Уолстрийт Джърнъл", Тръмп наскоро е упълномощил американските разузнавателни агенции и Пентагона да помогнат на Киев да извършва удари дълбоко в руска територия – ход, който би представлявал значителна промяна в политиката на САЩ под негово ръководство.

Въпреки скромния напредък на Русия на бойното поле в последно време, Путин настоя, че силите му "уверено напредват" по целия фронт, посочва "Гардиън". Путин също така твърди, че Украйна понася много по-големи загуби от Русия - въпреки че западните оценки сочат руските жертви на близо един милион, повече от тези на Украйна.

"Предвид загубите на Украйна, Киев трябва сериозно да обмисли започването на преговори", каза Путин.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Война в Украйна Русия-САЩ отношения Ракети Томахок Ядрена безопасност Путин и Тръмп
