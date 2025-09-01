Свят

Преди среща с Путин и Си: Ким Чен-ун инспектира производствена линия за ракети

Северна Корея е изпратила войници, артилерийски боеприпаси и ракети в Русия, за да подкрепи Москва във войната ѝ срещу Украйна

1 септември 2025, 07:29
Преди среща с Путин и Си: Ким Чен-ун инспектира производствена линия за ракети
Източник: БТА

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира вчера нова производствена линия за ракети и процеса на автоматизация на производството на ракети, съобщи днес Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Визитата му предшестваше планираното пътуване до Пекин, където ще присъства на военен парад заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин, отбелязва Ройтерс.

Северна Корея е подложена на тежки международни санкции, наложени заради програмите ѝ за ядрени оръжия и балистични ракети, които са разработени в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Експерти и международни служители твърдят, че санкциите са загубили голяма част от своята сила на фона на нарастващата икономическа, военна и политическа подкрепа от Русия и Китай.

Според КЦТА Ким е заявил, че модернизираният производствен процес ще спомогне за повишаване на бойна готовност на основните ракетни части.

Северна Корея е изпратила войници, артилерийски боеприпаси и ракети в Русия, за да подкрепи Москва във войната ѝ срещу Украйна.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Ким Чен ун Северна Корея Ракетно производство Военен парад Международни санкции Русия и Китай Ядрени оръжия Балистични ракети Бойна готовност Война
Земетресение край Сливен

Земетресение край Сливен

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света

Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 14 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 11 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 8 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 10 часа

Задържаха заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент

Задържаха заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент

Свят Преди 6 минути

Той беше застрелян в Лвов, в западната част на страната

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Свят Преди 57 минути

Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН

Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното

Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното

Свят Преди 1 час

Нидерландия дълго бе образец за либерални разбирания, но редица проблеми разединяват обществото

<p>1 септември: Училището на ужасите &ndash; кошмарът в Беслан</p>

1 септември: Училището на ужасите – кошмарът в Беслан

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се случва на този ден в историята

<p>Начало на Църковната нова година &ndash; ето кой празнува</p>

Начало на Църковната нова година – ето кой празнува

Любопитно Преди 1 час

Църквата почита Симеон Стълпник - вижте кой празнува имен ден

<p>☀️ Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31&deg;&nbsp;</p>

Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31°

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Технологии Преди 1 час

Обновлението тази година е малко по-различно

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Свят Преди 9 часа

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи

<p>Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си</p>

Новият геополитически триъгълник: Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си

Свят Преди 10 часа

Нарендра Моди се почувства публично засрамен от най-могъщия човек на планетата

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Свят Преди 11 часа

Путин ще остане в Китай за няколко дни и ще присъства на военен парад на 3 септември в китайската столица Пекин

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Свят Преди 11 часа

"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю

Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

България Преди 12 часа

Това съобщи професорът от Софийския университет Людмил Димитров

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

Свят Преди 13 часа

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, съобщи, че руски дронове са атакували четири енергийни съоръжения в Одеска област през нощта

<p>Ето какво ще бъде времето през септември</p>

От 5 до 36 градуса през септември: Очакваме повече слънце, по-малко дъжд

България Преди 13 часа

Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

България Преди 15 часа

Линейката е чакала около 20 минути, докато властите обсъждали разрешението за влизане

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 15 часа

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Хороскопът за СЕПТЕМВРИ 2025: Месец на промени, нови начала и изпитания в отношенията

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 септември, понеделник

Edna.bg

Рекордна сделка! Ливърпул договори Александър Исак

Gong.bg

Юго Екитике с първа повиквателна за Франция

Gong.bg

Църквата чества Симеоновден

Nova.bg

Защо краят на войната в Газа не е близо

Nova.bg