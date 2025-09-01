Преди среща с Путин и Си: Ким Чен-ун инспектира производствена линия за ракети

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира вчера нова производствена линия за ракети и процеса на автоматизация на производството на ракети, съобщи днес Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Визитата му предшестваше планираното пътуване до Пекин, където ще присъства на военен парад заедно с китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин, отбелязва Ройтерс.

Северна Корея е подложена на тежки международни санкции, наложени заради програмите ѝ за ядрени оръжия и балистични ракети, които са разработени в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Today, #KimJongUn inspected a missile factory 'of a major munitions enterprise' pic.twitter.com/VPLz0MjWCN — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) August 31, 2025

Експерти и международни служители твърдят, че санкциите са загубили голяма част от своята сила на фона на нарастващата икономическа, военна и политическа подкрепа от Русия и Китай.

Според КЦТА Ким е заявил, че модернизираният производствен процес ще спомогне за повишаване на бойна готовност на основните ракетни части.

Северна Корея е изпратила войници, артилерийски боеприпаси и ракети в Русия, за да подкрепи Москва във войната ѝ срещу Украйна.