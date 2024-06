Путин на визита във Виетнам

П резидентът на Русия Владимир Путин пристигна на държавно посещение във Виетнам, съобщи ТАСС.

Преди това руският президент бе на официално посещение в Северна Корея и се срещна с лидера на страната Ким Чен-ун. Ден по-рано Путин посети руската република Якутия. Ханой е последният етап от тридневната му обиколка.

Vietnam welcomed Russian President Putin, underlining its decades-old relationship with Moscow in the face of US criticism over the Kremlin’s invasion of Ukraine https://t.co/Ie0XhvSY7L — Bloomberg Politics (@bpolitics) June 19, 2024

Очаква се Путин да разговаря с президента, генералния секретар на ЦК на Комунистическата партия на Виетнам, премиера и председателя на Националното събрание. Той ще се срещне също с випускници на съветски и руски университети и ще присъства на тържествен прием, организиран от президента на Виетнам. Това е петото посещение на Путин във Виетнам като президент: той посети републиката през 2001 г., 2006 г., 2013 г. и 2017 г.

Vladimir Putin arrived in Hanoi, the capital of Vietnam



The President of Russia is paying a state visit to the Socialist Republic of Vietnam at the invitation of General Secretary of the Communist Party of Vietnam Central Committee (CPVCC) Nguyen Phu Trong. pic.twitter.com/eGsHND6qmv — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) June 19, 2024

🇻🇳🇷🇺 Putin's fifth visit to Vietnam!



A ceremonial meeting at Hanoi airport and a new Aurus at the ramp. https://t.co/EJEsjZSHcg pic.twitter.com/yjgnfljlDh — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 19, 2024

