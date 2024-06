Р уският президент Владимир Путин не изключва възможността за преговори с Украйна, но държи да бъдат дадени гаранции за тяхната легитимност, съобщиха руски информационни агенции, които цитираха говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му Зеленски "не е човек, с когото могат да се постигнат писмени споразумения, тъй като тези споразумения де юре ще бъдат нелегитимни", съобщи ТАСС. Резултатите от евентуалните преговори с Киев ще трябва да бъдат потвърдени от гаранции, за да се обезпечи тяхната легитимност, заяви говорителят на Кремъл.

"Споразуменията на хартия са плод на много сложни експертни преговори, баланс на интересите и, разбира се, отчитане на реалността на място. Така ще бъде и този път", заяви Meiufl в отговор на въпрос, свързан със споразуменията, които биха могли да бъдат постигнати с киевските власти.

