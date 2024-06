Газовите проблеми на Путин

Л ошите новини за "Газпром" текат също толкова бързо, колкото и горивото, което някога изпомпваше за Европа, след като му беше наредено да плати 13 млрд. евро (14 млрд. долара) за неизпълнение на поръчки за природен газ, което нанесе поредния удар върху основния генератор на приходи на Владимир Путин.

Руският енергиен гигант е един от големите губещи бизнеси от пълномащабната инвазия на Путин в Украйна. Той отчете първата си загуба от четвърт век насам, като същевременно е изправен пред спрян газопровод до Китай, тъй като се бори да намери нови пазари за своите продукти.

В сряда германската енергийна компания Uniper обяви, че е прекратила дългосрочните си договори за доставка на газ с "Газпром Експорт" след арбитражно изслушване, в което "Газпром" беше обвинен в прекъсване на доставките след нахлуването на Путин.

🇷🇺VLADIMIR PUTIN:



"Why do we supply gas to Europe? Gazprom is a reliable partner. It has contractual obligations, and it has always met its contractual obligations and is meeting them now.



The fact that Europe receives less gas than it needs is their problem.



Strange as it may… pic.twitter.com/GDKbKhcB3K