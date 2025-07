"Провален президент": Тръмп заплашва Медведев

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи заплаха към бившия руски лидер Дмитрий Медведев и го омаловажи като "провален президент".

"Русия и САЩ почти не правят бизнес заедно. Нека така си остане. И нека кажем на Медведев, проваления бивш президент на Русия, който си мисли, че все още е президент, да внимава с думите си. Навлиза в много опасна територия!", написа Тръмп в социалните мрежи рано сутринта в четвъртък.

Медведев, който също често използва социалните мрежи за нападки, осмя ултиматума на Тръмп към Кремъл. Американският президент съкрати срока, в който Москва трябва да сложи край на войната в Украйна, иначе ще бъде изправена пред унищожителни икономически последици.

"Тръмп играе на ултиматуми с Русия. Той трябва да помни две неща:

Русия не е Израел, а още по-малко Иран. Всеки нов ултиматум е заплаха и стъпка към война"

Това написа Медведев в социалните мрежи по-рано тази седмица. "Не между Русия и Украйна, а със собствената му страна. Да не тръгва по пътя на Сънливия Джо!"

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025

В друга публикация в X, бившият руски президент, който в момента е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, нарече американския сенатор Линдзи Греъм "дядо", след като републиканецът, известен с твърдата си външнополитическа линия, му каза да "седне на масата за преговори".

"Не на теб, нито на Тръмп ви е дадено правото да диктувате кога да "седнем на масата за мир". Преговорите ще приключат, когато всички цели на нашата военна операция бъдат постигнати. Гледай си Америка първо, дядо!", изригна Медведев, цитиран от Politico .

It's not for you or Trump to dictate when to 'get at the peace table'. Negotiations will end when all the objectives of our military operation have been achieved. Work on America first, gramps! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025

През юли Тръмп първоначално постави 50-дневен срок на Русия, за да постигне прекратяване на огъня с Украйна, като заплаши с мита, ако не бъде сключено споразумение.

Медведев беше министър-председател на Владимир Путин, преди да разменят местата си и да изпълнява ролята на "временно изпълняващ длъжността президент" между 2008 и 2012 г., тъй като руското законодателство не позволяваше на Путин трети пореден мандат. Медведев е яростен поддръжник на пълномащабната инвазия на Путин в Украйна и често служи като словесен атакуващ инструмент на Кремъл в социалните мрежи.