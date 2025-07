Медведев: Тръмп си играе на ултиматуми с Русия

З аместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев заяви в X, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "си играе на ултиматуми" с Русия и добави, че този подход може да доведе до война.

"Тръмп си играе на ултиматуми с Русия: първо 50 дни, после 10. Той обаче не бива да забравя две неща. Първо - Русия не е Израел и дори не е Иран", написа Медведев.

Тръмп с нов ултиматум за Русия: Разочарован съм от Путин

"Второ - всеки нов ултиматум е заплаха и крачка към война. При това не с Русия и Украйна, а със собствената му страна", смята Медведев

По-рано днес президентът на САЩ зави, че е разочарован от това, че руският му колега Владимир Путин не е прекратил войната в Украйна и обяви, че дава на Москва нов краен срок от 10 до 12 дни, за да постигне напредък в тази насока.

Преди две седмици Тръмп каза на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че Вашингтон ще наложи "много тежки мита" от около 100 процента на страните, купуващи руски газ и петрол, ако до 50 дни не бъде постигнато споразумение за спиране на войната в Украйна.

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!