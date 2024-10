Р уските сили претърпяха значителен неуспех, тъй като за един ден бяха свалени два военни хеликоптера. Това съобщи Newsweek.

Хеликоптер Ми-2 се разби в събота, при което загинаха всичките четирима души на борда, съобщава Асошиейтед прес (АП) - лекар и двама парамедици - в Кировска област в гора близо до село Беленеки, на около 700 км източно от Москва, според изявление на руското министерство на извънредните ситуации.

Първоначално спасителите са открили само три тела на мястото на катастрофата, но по-късно са намерили и четвъртото, съобщават от министерството.

Руските власти не са потвърдили каква е причината за катастрофата.

Ми-2 е малък хеликоптер, проектиран в СССР.

Втора катастрофа е станала в Керченския проток в Крим на фона на продължаващата война в Украйна. Хеликоптерът е патрулирал по Керченския мост - жизненоважен маршрут за транспортиране на руски войници и оборудване през окупирания Крим към Украйна.

Пилотът е загубил контрол над летателния апарат, който е паднал във водата, според твърденията на руския пропаганден канал „Боец“ в Telegram. В резултат на катастрофата е потвърдена смъртта на един член на екипажа, а другият остава в неизвестност. Не е известен моделът на втория разбил се хеликоптер; според канала Fighterbomber в Telegram единият от летателните апарати може да е бил ценният руски Ка-52 „Алигатор“.

Първоначално в доклада се посочваше, че катастрофиралият самолет е модел Ка-27.

Докладът е редактиран в Telegram.

Първоначално в него се споменава, че моделът на хеликоптера е Ка-52, но по-късно авторът уточнява, че „типът на хеликоптера остава неясен“. Ка-52 е двуместен щурмови хеликоптер руско производство, подходящ за всякакви метеорологични условия, предназначен основно за близка въздушна поддръжка, разузнаване и противотанкови мисии. Хеликоптерът Ка-27 е предназначен за откриване, проследяване и поразяване на подводни и наземни цели. Ка-52 „Алигатор“ е предназначен за нанасяне на удари по вражеска пехота, танкове, бронирани машини и въздушни цели. Оборудван е с ракети и 30-милиметрово оръдие.

Уникален е фактът, че Ка-52 е единственият хеликоптер в света със система за катапултиране.

Според оценки на ORYX от началото на войната Русия е загубила поне 61 от тези хеликоптери.

