Светът се сбогува с Ози Озбърн

С много тъга, отколкото обикновените думи могат да се опишат, трябва да съобщим, че любимият ни Ози Озбърн почина тази сутрин. Той беше със семейството си и заобиколен от любов. Това написа семейството на Принца на Мрака в Instagram. Към снимката на фронтмена на Black Sabbath Шарън, Джак, Кели, Ейми и Луис отправят апел към всички да уважат личното им пространство в този момент, пише NOVA .

Сред първите звезди, които почетоха паметта на големия музикант беше актьорът Джейсън Момоа. Той беше водещ на последния концерт на Black Sabbath и Озбърн - Black Sabbath back to the beginning. Момоа, който е огромен фен на метъл и рок музикатаq публикува негова снимка с Ози и Шарън от култовото събитие.

Той изрази своята обич и благодарност към Ози и съпругата му.

Друга легенда на музикалната сцена - сър Елтън Джон, написа в официалния си профил в Instagram: "Толкова тъжно е да чуя новината, че Ози Озбърн е починал. Той беше скъп приятел и огромен новатор, който осигури мястото си в пантеона на рок богове - истинска легенда. Той беше и един от най-забавните хора, които някога съм срещала. Много ще ми липсва. Към Шарън и семейството отправям моите съболезнования и любов."

Синът на Джон Ленън и Йоко Оно написа: "Един от най-великите на всички времена", като публикува снимка на Ози от младите му години.

One of the greatest of all time. @OzzyOsbourne R.I.P. 💔 pic.twitter.com/LX1E8CLVdx — Seán Ono Lennon (@seanonolennon) July 22, 2025

А другият син на фронтмена на "Бийтълс" написа: "Нямам думи. Какво наследство ... "

No words… 💔



What a legacy… pic.twitter.com/FZQHKdY9zl — Julian Lennon (@JulianLennon) July 22, 2025

Майк Маккрийди от рок бандата "Пърл Джем" публикува емоционален пост в Instagram:

"Тъжно е да чуя, че Ози почина днес. Когато бях в гимназията открих Sabbath. War Pigs бяха едновременно ужасяващи и хипнотизиращи. Гласът на Ози ме отведе в една тъмна вселена. Страхотно бягство. Тогава, когато излезе записът на Blizzard of Ozz, веднага станах фен... Благодаря за музиката, Ози, тя прави пътуването ни в живота по-добро."

Рони Уд от Rolling Stones написа в Х:

"Толкова съм тъжен да чуя за смъртта на Ози Озбърн! Какъв прекрасен прощален концерт направи той - Back To The Beginning в Бирмингам."

I am so very sad to hear of the death of Ozzy Osbourne 💔🙏 What a lovely goodbye concert he had at Back To The Beginning in Birmingham🙏☀️❤️🎤 pic.twitter.com/Z6V2CNXWNG — Ronnie Wood (@ronniewood) July 22, 2025

Световноизвестния водещ Пиърс Морган сподели в Х:

"Почивай в мир, Ози Озбърн. Една от най-великите рок звезди в историята и прекрасен герой. Наистина един от най-забавните хора, които съм познавал. Веднъж го попитах кой е най-хубавият момент в живота му и той отговори мигновено: „Срещата с Шарън.“ Сърцето ми се къса за нея."

RIP Ozzy Osbourne.

One of the greatest rock stars in history, and a wonderful character. Truly one of the funniest people I’ve ever known. I once asked him what was the best moment of his life and he replied instantly: ‘Meeting Sharon.’ My heart breaks for her. 💔 pic.twitter.com/qY4Z5GQ3tC — Piers Morgan (@piersmorgan) July 22, 2025

Фронтменът на хеви метъл групата "Дистърбт" Дейвид Дрейман написа:

"Сбогом, скъпи учителю... ...баща на всички нас...приятелю. Обичам те, Ози Озбърн", ще ми липсваш ужасно."

Goodbye my dear teacher…



…a father to all of us



…my friend.



I love you @OzzyOsbourne and I will miss you terribly. #Ozzy pic.twitter.com/GBz0GzdYdC — David Draiman 🟦🎗️🇺🇸🇮🇱✡️☮️ (@davidmdraiman) July 22, 2025

В официалния профил на "Нирвана" в Х също беше публикуван пост, посветен на легендарния музикант: "Благодаря ти, Ози Озбърн, за вдъхновението. BlackSabbath е шаблонът за тежък рок."

Сред кинозвездите, които реагираха на тъжната новина, бяха Адам Сандлър и Джош Бролин, който написа: "Какъв талант, какво влияние върху мен и толкова много други, които го намериха за процъфтяващ неудачник с гласа на мрачната кръв в най-мрачната ни вена. Той беше цирк и театър, любов и лоялност и талант на всеки човек."

Ози Озбърн напусна този свят малко, след като отново и за последно "взриви" музикалната сцена заедно с групата си. На мащабното събитие взеха участие едни от най-големите рок и хеви метъл банди. По време на концерта дъщеря му Кели се сгоди за диджея на Slipknot Сид Уилсън, с когото има син на три годинки.