Пропалестински протест в Йейл и Нюйоркския университет, има арестувани

П олицията арестува десетки хора по време на пропалестински демонстрации в Йейлския университет в Кънектикът и в Нюйоркския университет в Манхатън, съобщи „Гардиън“.

В кампуса на Йейлския университет в Ню Хейвън, Кънектикът, властите арестуваха най-малко 47 протестиращи, се казва в изявление на университета. Арестуваните студенти ще бъдат насочени към дисциплинарни мерки.

Universities Struggle as Pro-Palestinian Demonstrations Grow

Dozens were arrested Monday at N.Y.U. and Yale, but officials there and at campuses across the country are running out of options to corral protests that are expected to last the rest of the school year. pic.twitter.com/VDtcaIGUOm