"Спрете войната": Повече от 200 хил. души протестираха в Лондон за прекратяване на огъня в Газа

П овече от 200 000 души участвaха в демонстрация в центъра на Лондон с искане за незабавно прекратяване на огъня в Газа, съобщи „Гардиън“.

На демонстрацията, организирана от Кампанията за солидарност с Палестина, "Спрете войната" и Кампанията за ядрено разоръжаване, речи произнесоха бившият лидер на лейбъристите Джереми Корбин и актьорът от "Короната" Халид Абдала и др.

Един мъж беше арестуван по подозрение в престъпление, свързано с тероризъм, във връзка с приканване към подкрепа на забранена организация, съобщиха от столичната полиция. Мъжът е бил отведен в полицейски участък в централен Лондон и остава в ареста.

Извършени са още три ареста - на едно лице по подозрение в престъпление срещу обществения ред с расови подбуди и на други две лица по подозрение в причиняване на тормоз, тревога и безпокойство.

Корбин разкритикува правителството на Обединеното кралство за това, че продължава "ужасната, зловеща търговия с оръжие с Израел".

"Това, което наблюдаваме по световната телевизия в реално време, е унищожаването на живот, безразсъдното унищожаване на живот в Газа. А нашите правителства все още не могат да се престрашат да произнесат думите "постоянно прекратяване на огъня", все още не могат да се престрашат да спрат ужасяващата търговия с оръжия с Израел и доставките на оръжия от фабрики във Франция, Германия, Великобритания и САЩ, които убиват хора в Газа", каза бившият лейбъристки лидер.

43-годишният Абдала, който изигра Доди Файед в сериала на Netflix The Crown, заяви, че е присъствал на пропалестински протест и взел децата си със себе си.

"Не мечтая за свят, в който след 20, да не говорим за 40 години, моите деца ще стоят тук, на площад Трафалгар, с искане за справедливост за палестинците, с искане за прекратяване на окупацията. Не можем да позволим това да продължи за още едно поколение", каза актьорът.

Даян Абът, депутат от Хакни Норт и Стоук Нюингтън, обвини британските политици, че "плащат на думи" за прекратяване на огъня.

Протестът се проведе по повод годишнината от Деня на земята, който отбелязва събитията, случили се на 30 март 1976 г., когато шестима палестинци са убити в знак на протест срещу израелската поземлена политика.

Хиляди палестинци в Израел отбелязаха Деня на земята на 29 март, като призоваха за прекратяване на нападението срещу Газа.

Протестиращите, водени от арабски членове на израелския парламент, преминаха през северния град Дейр Хана, развявайки палестински знамена и носейки плакати с надписи: "Спрете войната срещу Газа".

Към митинга се присъедини по-малък контингент израелски евреи, някои от които носеха плакати с надписи: "Евреи и араби отказват да бъдат врагове“.

Откакто войната избухна преди почти шест месеца, арабските граждани на Израел твърдят, че изпитват все по-голяма враждебност от страна на правителството и от страна на останалите израелци.

В Тел Авив хиляди израелци също демонстрираха на 30 март, за да призоват за освобождаването на заложниците, държани в Газа, и да покажат недоволството си от правителството на Бенямин Нетаняху.

Протестиращите запалиха огньове и използваха камиони, за да блокират движението, призовавайки израелския министър-председател да подаде оставка. Полицията заяви, че демонстрацията е незаконна и нарече протестиращите "бунтовници“.

Видеото е архивно!

If Israel doesn’t care about international law, we must make it care, we must make it care about universal values. How? Sanctions now! Earlier today at the #London National March for #Palestine on #LandDay2024 and after 175 days of #genocide in #Gaza pic.twitter.com/HXcg8p0Rv4