„Проклятието на място 11А“: Две самолетни катастрофи, двама оцелели и една зловеща случайност

Т айландски певец разкри, че е оцелял при смъртоносна самолетна катастрофа през 1998 г., при която загиват 101 души. Поразителната подробност – той е седял на място 11А – същото място, което заемал и единственият оцелял от трагедията с полет на Air India.

Чудото на седалка 11А: Какво знаем за единствения оцелял в катастрофата на Air India Вишваш Кумар Рамеш

„Единственият оцелял от самолетната катастрофа в Индия седеше на същото място като мен – 11А“, споделя 47-годишният Руангсак Лойчусак.

„Искам да изкажа съболезнованията си на всички, които загубиха близки в трагедията“, допълва той.

Лойчусак е бил на борда на полет TG261 на Thai Airways от Банкок до Сурат Тани, когато самолетът прекъсва излитането и се разбива в блатиста местност по време на опит за кацане. При инцидента загиват 101 от общо 132 пътници и 14 членове на екипажа. Още 45 души са ранени, съобщава Daily Mail.

Разказвайки за това, което описва като „втори живот“, Лойчусак си спомня психологическата травма, която го преследва дълго след инцидента.

„Имах затруднения с летенето в продължение на 10 години след катастрофата. Трудно дишах, въпреки че въздухът в самолета циркулираше нормално“, казва той.

„Избягвах да говоря с когото и да било и винаги се взирах през прозореца. Блокирах всеки, който искаше да го затвори, за да запазя чувството си за безопасност. Ако видех тъмни облаци или дъжд, се чувствах ужасно — сякаш съм в ада“, добавя той.

Подобна история разказва и Вишвашкумар — единственият оцелял от 242-мата пътници на борда на полет AI 171 на Air India, също седящ на място 11А. В катастрофата той губи брат си, който е бил на място 11J.

Вишвашкумар, британски гражданин от индийски произход, и брат му Аджайкумар — родом от индийския остров Диу — са сред 15-те пътници от селата Бучарвада и Ванакбара, намиращи се на борда на злополучния полет. Братята живеят във Великобритания повече от 15 години, където управляват бизнес с облекло в Лондон и същевременно ръководят риболовно предприятие в Диу.

Сега, след като двама оцелели са свързани с един и същ номер на място, интересът към място 11А онлайн експлодира.

The 11A seat connection: Air India crash’s sole survivor and Thai singer both spared from same seat https://t.co/eQuGOZ64pb