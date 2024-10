Продадоха бляскавия дом на мащехата на принцеса Даяна за £10,95 милиона

М ащехата на принцеса Даяна, Рейн Спенсър, е продала бляскавия си бивш дом в Мейфеър, 24 Farm Street.

Просторното жилище на пет етажа се отличава с уютен интериор, вдъхновен от британския стил, и голямо външно пространство, включващо тераса на покрива и два открити вътрешни двора.

Бащата на Даяна, Джон „Джони“ Спенсър, осмият граф Спенсър, купува къщата на 24 Farm Street, Mayfair, през 1990 г. като специален подарък за съпругата си, за да я подкрепя, след като тя получава инсулт. Имотът е широко застъпен в биографията на Рейн Спенсър от 2022 г., озаглавена „Три пъти графиня“, от авторката Тина Годен.

Princess Diana's stepmother's glamorous former home sold for £10.95 million https://t.co/YPpalRF5lt

Библиотеката на първия етаж на къщата е била любимата стая на Джони, докато Рейн обичала да посреща гости в трапезарията на приземния етаж, която е била (и все още е) декорирана в същото ярко червено като трапезарията в Алторп Хаус, величествения дом на семейство Спенсър.

След смъртта на граф Спенсър през 1992 г. Рейн придобива пълната собственост върху Farm Street 24. Според Rightmove Рейн и Даяна често са посещавали Farm Street 24 след развода, като Даяна е седяла сама в библиотеката на покойния си баща в продължение на много часове.

Рейн е била в имота и когато е научила за автомобилната катастрофа на доведената си дъщеря в Париж.

The former London home of Princess Diana’s stepmother, Countess Raine Spencer, has sold for £7.85 million (US$10.2 million).https://t.co/4ENLBAmfwx