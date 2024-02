Прилепи превзеха студентско общежитие в САЩ (СНИМКИ)

С туденти от университета в щата Джорджия, разположен в град Атънс, съобщили за наличието на прилепи в сградата на 14 януари, съобщи WOKV. Животните са забелязани на стълбищни клетки. От пресслужбата на университета обясниха, че те са влезли в сградата през няколко дупки в покрива и са превзели тавана. Експерти са уловили и извадили прилепите, след което са запечатали дупките, през които са влезли в сградата.

В четвъртък, 25 януари, прилепите отново са се появили по стълбите и изплашили студентите.

„Много ме тревожи. Не искаш някой от тях да те ухапе“, сподели студентът Купър Матокс

Екипът за борба с вредителите откри под гредите на покрива още около 30 прилепа. Те започнали да влизат в коридорите на общежитието, а някои дори пропълзели по вратите на студентските стаи.

Понеже са защитен вид, прилепите не могат да бъдат убивани. Намерените животни са заловени отново. Тогава в сградата на местата, където могат да влязат прилепите, са монтирани специални клапи, през които те могат да напуснат тавана, но не могат да влязат вътре.

