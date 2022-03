Президентът на Литва: Путин няма да спре в Украйна

П резидентът на Литва Гитанас Науседа предупреди американския държавен секретар Антъни Блинкън, че ако не бъде спряна руската агресия в Украйна, ще се стигне до световен конфликт, предаде Ройтерс.

Науседа заяви пред Блинкън, който е е на четиридневна визита в балтийските страни, че руският лидер Владимир Путин „няма да спре в Украйна“ и каза, че светът е длъжен да помогне на украинците „с всички възможни средства“. „Имам предвид наистина всички средства, ако искаме да избегнем Трета световна война. Изборът е в наши ръце“, каза той.

Откакто на 24 февруари започна руската инвазия, Литва, която е членка на НАТО, изпрати военна помощ в Украйна и посрещна малък брой украински бежанци.

Беларус, който има общи граници с Литва и Латвия, позволи на Русия да нападне Украйна от нейна територия, след като Москва разположи свои военни части там. Преди това в продължение на три седмици Русия твърдеше, че провежда съвместни военни учения с Беларус.

Talked as close friends & Allies 🇱🇹🇺🇸 with @SecBlinken about 🇷🇺 appalling war against #Ukraine & security threats in Europe. Stressed the urgent need to move from deterrence to real defence. Reinforced @NATO and 🇺🇸military presence in Baltic region is crucial.#StrongerTogether pic.twitter.com/M5CQHjDnGB