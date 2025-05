Премиерът на Пакистан свика среща на щаба за ядрено оръжие

П акистан заяви, че е свикал в събота среща на висшия орган, който контролира ядрения му арсенал, след като рано сутринта започна военна операция срещу Индия, насочена към множество бази, включително място за съхранение на ракети в Северна Индия, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Индийската армия заяви след атаките, че Пакистан продължава своята „очевидна ескалация“ с удари с дронове и използване на други боеприпаси по западната граница на Индия и че неговите „вражески планове“ ще бъдат осуетени.

Петима цивилни бяха убити при атаките в региона Джаму в индийски Кашмир,

съобщи регионалната полиция. Дипломатическите призиви за деескалация, включително от Съединените щати, се засилиха, тъй като ядрено въоръжените съседи засилиха най-тежките си боеве от три десетилетия.

Пакистан заяви, че преди офанзивата си Индия е изстреляла ракети по три въздушни бази, включително една близо до столицата Исламабад, но пакистанската противовъздушна отбрана е прихванала повечето от тях. Пакистанските военни също така заявиха, че премиерът е свикал среща на Националния команден орган, висш орган от цивилни и военни служители, който контролира решенията относно ядрения му арсенал.

Анализатори и дипломати отдавна се опасяват, че конфликтът между заклетите съперници може да ескалира в употреба на ядрени оръжия

в едно от най-опасните и най-населени ядрени огнища в света.

