Огромна ескалация, Индия атакува с ракети, Пакистан отвръща на удара

П акистан обяви, че Индия е изстреляла ракети по негови ключови военни бази, включително Нур Хан близо до столицата Исламабад, предава Си Ен Ен.

По-голямата част от ракетите са били прехванати, заяви говорителят на пакистанската армия генерал лейтенант Ахмед Шариф Чодри в събота и добави, че останалите не са причинили щети.

Видеа в социалните мрежи обаче показват огромни огнени взривове в Пакистан.

Експлозии на летище Джаму в контролирания от Индия Кашмир

Пакистан затвори въздушното си пространство за целия въздушен трафик.

Държавната телевизия съобщи, че Исламабад е започнал отмъщението си срещу "индийската агресия".

Индия и Пакистан на ръба на по-сериозен конфликт

"Въоръжените сили на Пакистан са напълно подготвени да защитават родината, въздушното пространство и националната сигурност", се казва в съобщението.

"Пакистан отвръща!", обявиха от пакистанската армия, наричайки отмъщението си операция "Неразбиваема стена", кръстена на стих от Корана.

Индия атакува Пакистан с ракети и изтребители

Пакистанските военни обявиха, че са атакували индийската база "БрахМос" за крилати ракети с голям обсег, военното летище в Патанкот, военновъздушните съоръжения в Удхампур, определяйки ударите като "око за око", тъй като въпросните обекти за били използвани за атаките срещу Пакистан.

Очевидци съобщиха, че в индийските градове Амритсар и Джаму се чуват множество взривове.

Междувременно от групата на седемте най-развити икономики в света Г-7 призоваха за максимално въздържане както от Делхи, така и от Исламабад.

