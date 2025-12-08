Свят

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Няколко часа по-късно над една от сградите е било издигнато израелско знаме

8 декември 2025, 20:55
Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим
Източник: БТА

И зраелската полиция нахлу в централата на Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци към ООН (UNRWA) в Източен Йерусалим и издигна знамето на Израел. Агенцията нарече случая „предизвикателство към международното право“, съобщи Ройтерс.

Агенцията, обвинена от Израел в пристрастност, не използва сградата от началото на тази година, след като Израел ѝ нареди да освободи всички помещения и да прекрати дейността си.

Говорителят на израелската полиция Дийн Елсдън заяви, че полицията е придружавала служители на община Йерусалим, които са извършвали процедура по събиране на дългове в комплекса.

"Поредната клевета": Израел отрече да е нанесъл удара по сграда на ООН в Газа

„Този пореден акт представлява крещящо пренебрегване на задължението на Израел като страна членка на ООН да защитава и уважава неприкосновеността на помещенията на ООН“, написа шефът на UNRWA Филип Лазарини в „Екс“. 

„Това представлява ново предизвикателство към международното право, което създава опасен прецедент навсякъде другаде по света, където ООН присъства“, допълни той.

Говорителят на UNRWA Джонатан Фаулър, който в момента се намира в Аман, заяви по телефона, че комплексът в Източен Йерусалим остава обект на ООН въпреки израелската забрана за дейността му. Агенцията „няма дългове към общината. Точка“, категоричен бе той.

За момента няма коментар от страна на говорител на общината. Канцеларията на израелския премиер и външното министерство също не са отговорили на искане за коментар във връзка с акцията.

Джордж Хури, собственик на охранителна компания, наета от UNRWA за охраната на централата, каза, че служители на общината и полицията са пристигнали рано сутринта днес, нахлули са в комплекса и са задържали няколко охранители.

"Това е възмутително. Животът на служителите на ООН отново е изложен на риск"

Няколко часа по-късно над една от сградите е било издигнато израелско знаме. Иззети са електронно оборудване, мебели и друго имущество, допълни той.

В петък Общото събрание на ООН поднови мандата на UNRWA, установен за първи път през 1949 г., за още три години.

Фаулър поясни, че Израел е провеждал „продължителна дезинформационна кампания“ срещу UNRWA, чиито отговорности Йерусалим иска да бъдат поети от други органи на ООН, като например Върховния комисариат на ООН за бежанците.

  • Обвинения на Израел за атаката на „Хамас“

Израел твърди, че някои служители на UNRWA са били членове на палестинската терористична групировка „Хамас“ и са участвали в атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 израелци и това доведе до войната между Израел и „Хамас“.

UNRWA уволни няколко служители, но заяви, че Израел не е предоставил доказателства за всички обвинения срещу нейните служители.

Израел забранява Агенцията на ООН за палестинските бежанци

През октомври 2024 г. израелският парламент прие закон, с който забранява на агенцията да действа в страната и на длъжностните лица да имат контакт с нея.

UNRWA действа в Източен Йерусалим, който ООН и повечето държави смятат за територия, окупирана от Израел. Според израелските власти цял Йерусалим е част от Израел.

Израел официално анексира Източен Йерусалим през 1980 г., след като го превзе в Шестдневната война през 1967 г. UNRWA работи в Газа, на Западния бряг и и на други места в Близкия изток, като осигурява образование, здравеопазване, социални услуги и подслон на милиони палестинци.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Израелска полиция UNRWA Източен Йерусалим Нахлуване Международно право ООН Палестински бежанци Обвинения срещу UNRWA Хамас Израелско-палестински конфликт
