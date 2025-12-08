Хиляди студенти се забавляват в Банско на 8 декември

Б анско посреща хиляди туристи за днешния 8 декември. Студентският празник традиционно дава неофициалното начало на зимния сезон в подножието на Пирин, пише NOVA .

От полицията уверяват, че са взели всички мерки за мирното и безопасно протичане на днешната вечер. Купонът в Банско започна още по светло – силна музика от всички заведения и шумни компании, които загряват. На много места големи групи студенти се събраха, за да започнат празника. Привечер те се преместват към местата, на които ще празнуват.

Повече празнуват в Студентски град т.г.

"Надяваме се да си прекараме добре. Най-малкото - да имаме някакви спомени от довечера", каза празнуващ студент пред камерата ни.

В заведенията в курортния град вече няма места. Кувертите на цени между 50 и 100 лева са отдавна разпродадени.

"В куверта ни влиза салатка, ракийка, основно ястие - пилешко месце, десерт, безалкохолно, вода. Като цяло студентските празници винаги са минавали в Банско по един обичаен начин и хората винаги се връщат при нас. Затова в Банско винаги е пълно на студенскиите празници", казва управителят на механа Симеон Даков.