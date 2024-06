Премахнаха мистериозната призма, появила се край Лас Вегас

В ластите са премахнали странен монолит, открит да стърчи от скалите на планинска верига близо до Лас Вегас.

Как се е озовал там, все още не е изяснено.

"Все още не е известно как предметът е попаднал на мястото си и кой може да е отговорен за това", заявиха от полицията в Лас Вегас в петък в поредица от публикации в X, в които се съобщава за премахването на блестящата призма с размери 6 фута (182 сантиметра).

LAS VEGAS (AP) — Authorities have removed a shiny monolith from mountains outside Las Vegas. How it got there still is a mystery. pic.twitter.com/xlPh65vk2l — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 21, 2024

Откриването ѝ през изминалия уикенд и бързото ѝ отстраняване поради съображения за обществена безопасност и опазване на околната среда съживиха загадката от времето на пандемията, която завладя въображението на обществеността, когато по света започнаха да се появяват блестящи монолити, напомнящи обекта, който се появява във филма на Стенли Кубрик "2001: Космическа одисея".

Членовете на полицейския екип за търсене и спасяване в Лас Вегас откриха обекта близо до връх Гас, част от обширния Национален резерват за диви животни в пустинята, където могат да се срещнат овце бигорн и пустинни костенурки.

Това е последното откритие от поредицата мистериозни колони, които се появяват поне от 2020 г. насам.

През ноември същата година подобен метален монолит е открит дълбоко в подобния на Марс пейзаж на червената скална пустиня в Юта. След това се появяват наблюдения в Румъния, Централна Калифорния, Ню Мексико и на прочутата улица "Фримонт" в центъра на Лас Вегас.

Всички те изчезнаха толкова бързо, колкото и се появиха, което още повече засили теориите на конспирацията.

UPDATE: A strange monolith found jutting out of the rocks in a remote mountain range near Las Vegas has been taken down by authorities.



READ MORE: https://t.co/ffI3veQWGt pic.twitter.com/ERWos1R7Iq — KSL 5 TV (@KSL5TV) June 21, 2024

"Това нещо не е от друг свят", казва тогава лейтенант Ник Стрийт от Департамента за обществена безопасност в Юта.

Монолитът в Юта, за който се смята, че е първият от серията, е бил вграден в скала в толкова отдалечен район, че служителите не разкриха веднага местоположението му от страх хората да не се изгубят или да не останат в безизходица, докато се опитват да го намерят. Но интернет следотърсачите бързо откриха координатите и пристигнаха орди от любопитни туристи, нетърпеливи да видят и докоснат неземния обект, които изравняваха растенията с колите си и оставяха след себе си човешки отпадъци в свободната от тоалетни местност.

Властите заявиха, че същите опасения са ги накарали да разрушат последния монолит в четвъртък.

Той е бил незаконно поставен на федерална земя, създадена за защита на овцете бигорн и е дом на редки растения и пустинни костенурки. Пустинният национален резерват за диви животни, който се управлява от Службата за риба и дива природа на САЩ, е най-големият резерват за диви животни извън Аляска и може да покрие два пъти територията на щата Роуд Айлънд.

Криста Вайзе, изпълняваща длъжността управител на убежището за диви животни, потвърди в петък, че монолитът е бил премахнат, но заяви, че не може да коментира дали федералните власти са започнали наказателно разследване.

Shiny monolith removed from mountains outside Las Vegas. How it got there is still a mystery https://t.co/3SDS6kNHoc — The Associated Press (@AP) June 21, 2024

От полицейското управление заявиха, че обектът се съхранява на тайно място, докато властите се опитват да открият най-добрия начин за изхвърляне или съхранение на масивната структура, направена от отразяващ метален лист, който е оформен в призма и закрепен с арматура и бетон.

Снимките, придружаващи публикациите на отдела в социалните медии, показват обекта настрани след изваждането му, което оставя голяма вдлъбнатина в земята, тъй като арматурната заготовка е била заровена дълбоко в пръстта и скалите.

От отдела заявиха, че "не насърчават никого да навлиза извън маркираните пътеки или да оставя предмети и вещи след себе си".

"Това представлява опасност за вас и за околната среда", заявиха от полицията в Лас Вегас.

В Юта премахването на монолита там също остави след себе си дупка в червената скала. Бюрото за управление на земите заяви в петък, че все още активно разследва случая в Юта.