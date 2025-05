Републиканци в САЩ: Новият папа е наш

Р епубликанският активист и коментатор Чарли Кърк обяви, че проучване на неговия екип е показало, че новият папа Лъв XIV е поддръжник на Републиканската партия в САЩ и противник на абортите.

Екипът на Кърк е намерил историята на гласуванията на Робърт Франсис Превост. Кардинал със същото име стана 267-ият понтифик в историята под името Лъв XIV.

Това е новият папа - Робърт Франсис Превост

Историята на гласуванията показва, че 69-годишният папа, който е родом от Чикаго, Илинойс, е регистриран републиканец, който е гласувал на републиканските предварителни избори, когато не е бил в чужбина, включително и на тези през 2024 г.

От изведените данни не е ясно за кого е гласувал Превост и дали е подкрепил настоящия президент Доналд Тръмп на предварителните избори в Републиканската партия през миналата година.

Тръмп с първи коментар за новия папа

Подкрепата на католик за консерваторите в САЩ не е нещо странно. Около половината от католиците в страната традиционно подкрепят Републиканската партия. А на последните избори Тръмп спечели 59% от вота на белите католици, като получи и изненадващо силна подкрепа - 43% от католиците, с произход от Латинска Америка, сочат данните на Института за изследване на обществената религия.

SCOOP: Our Turning Point Action team pulled the voting history for Pope Leo XIV.



He's a registered Republican who has voted in Republican primaries when not living abroad.



Our data shows he's a strong Republican, and he's pro-life. pic.twitter.com/q9q6hiokiH