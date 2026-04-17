Откриха Сара Фъргюсън: Къде се укрива Фърги след ареста на принц Андрю

С ара Фъргюсън беше видяна за първи път, откакто бившият ѝ съпруг, бившият принц Андрю, беше арестуван през февруари. Съобщава се, че тя е открита в планинско убежище в Австрийските Алпи, съобщи британският вестник The Sun на 16 април.

Снимки на изданието показват 66-годишната Фъргюсън, застанала до тъмен ван и носеща тюркоазена чанта. Тя е облечена небрежно – със синьо яке и тъмни панталони, като покрива червената си коса с бяла бейзболна шапка, пише PEOPLE.

Източник казва пред The Sun: „Фърги поддържа изключително нисък профил, докато е високо в Алпите. Районът е абсолютно красив и през повечето време е много тих, така че е идеалното място за известна личност като нея да се укрие, когато напрежението е високо“, добавя източникът.

Sarah Ferguson seen for first time since Epstein scandal pic.twitter.com/2wBySzq1wE — The Sun (@TheSun) April 16, 2026

Фъргюсън, която загуби титлата си херцогиня на Йорк, след като Андрю беше лишен от кралските си почести от брат си крал Чарлз, беше видяна за последно сред семейство и приятели на кръщенето на внучката си Атина, второто дете на принцеса Беатрис, през декември 2025 г. Въпреки това тя остава извън публичното пространство още по-дълго, като не е присъствала на никакви събития от септември 2025 г.

Изданието твърди, че към януари Фъргюсън е планирала да прекара време в чужбина, докато обмисля следващите си стъпки и къде може да живее дългосрочно.

Оттогава има няколко истории и слухове, че тя се е местила по света, оставайки при приятели, като едно твърдение гласи, че е била в дома на своята приятелка Присила Пресли (представител на Пресли отрича това пред PEOPLE). Други съобщения твърдят, че е пребивавала на различни места из Европа – от уелнес център в Швейцария до друго уединено място в Донегол, Ирландия.

Когато крал Чарлз отне кралските титли на Андрю, той също така принуди него и Фъргюсън да напуснат дългогодишния си дом в „Роял Лодж“. Андрю сега живее в имението Сандрингам в Норфолк, а се смята, че Фъргюсън е обмисляла различни имоти, в които да живее в Уиндзор.

„Това наистина я разтърси“, казва приятел в ексклузивен материал на PEOPLE.

Преди последното ѝ появяване, Фъргюсън не беше виждана публично от септември 2025 г., когато присъства на погребение заедно с Андрю. Тя и бившият ѝ съпруг тихо присъстваха на кръщенето на внучката си Атина Мапели Моци през декември, но не са били фотографирани там. Бившата двойка също пропусна и празненството след това в лондонски пъб в чест на най-малката дъщеря на принцеса Беатрис.

Последната официална публична поява на Фъргюсън е на 16 септември, когато тя и Андрю присъстват заедно на погребението на покойната Катрин, херцогиня на Кент. Фъргюсън и Андрю, 66, който сега се нарича Андрю Маунтбатън-Уиндзор, след като кралските му титли бяха отнети през октомври, се развеждат през 1996 г., но остават в добри отношения.

След развода си двамата съвместно отглеждат дъщерите си, принцеса Беатрис и принцеса Юджини, и дори живеят заедно в Роял Лодж до принудителното им изнасяне.

На 19 февруари Андрю е арестуван по подозрение за злоупотреба със служебно положение в публична длъжност в временното си жилище в имението Сандрингам на кралското семейство.

Властите разследват твърдение, че бившият херцог на Йорк е споделял поверителна информация с Епстийн по време на службата си като търговски пратеник на Обединеното кралство. Обвиненията излизат наяве след проучване на последния пакет документи по случая „Епстийн“, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ на 30 януари, който включва кореспонденция между Андрю и Епстийн. (Архивът също показва, че Фъргюсън е поддържала връзка с Епстийн, след като е твърдяла, че е прекратила контактите си с него.)

Вторият син на кралица Елизабет беше търговски пратеник на Великобритания от 2001 до 2011 г., а връзките му с американския финансист и осъден сексуален престъпник поставят началото на оттеглянето му от кралския живот през 2019 г. Той последователно отрича всякакви нарушения, свързани с отношенията му с Епстийн.

Андрю стана първият член на британското кралско семейство, арестуван в съвременната история, когато е задържан на 19 февруари. Той е освободен след около 11 часа в полицейски арест. Бъкингамският дворец не е бил предварително информиран за ареста на Андрю, а крал Чарлз публикува изявление малко след това, подчертавайки, че дворецът ще съдейства на разследването.

Местонахождението на Фъргюсън остава неизвестно непосредствено след ареста на бившия ѝ съпруг. Тя не се премести с него в Wood Farm, временното му жилище в Сандрингам, докато близката Marsh Farm, предвидена за по-постоянното му пребиваване, се ремонтира.

Говорител на Фъргюсън по-рано опроверга съобщенията, че тя може да се премести в имот в дома на по-голямата си дъщеря, принцеса Беатрис. Предположенията, че може да остане при по-малката си дъщеря принцеса Юджини в Португалия, също бяха отхвърлени.

Последните месеци са изключително бурни за бившия херцог на Йорк и неговото семейство. На 17 октомври Андрю обяви, че повече няма да използва своите кралски титли и почести, тъй като това отклонява вниманието от работата на брат му, краля, и останалата част от кралското семейство.

Почти две седмици по-късно, на 30 октомври, крал Чарлз започва процеса по отнемане на титлите, званията и почестите на Андрю – безпрецедентна стъпка. Бъкингамският дворец заявява, че той ще бъде наричан Андрю Маунтбатън-Уиндзор, използвайки фамилията на потомците на покойната кралица и принц Филип, и че му е наредено да се откаже от договора за наем на „Роял Лодж“ -неговият дългогодишен дом, където живееше с бившата си съпруга.

Промяната е официализирана чрез Letters Patent на 3 ноември, потвърждавайки, че Андрю е лишен от всички титли и почести, включително „принц“ и „Негово Кралско Височество“.

Тези промени идват на фона на подновено внимание към дълбочината на връзките на Андрю с Епстийн и продължаващия обществен скандал около предишни обвинения. Андрю се оттегли от кралските си задължения през 2019 г. след скандално интервю за BBC, в което обсъжда връзката си с Епстийн след смъртта на финансиста, но запази кралските си титли.

През януари 2022 г. кралица Елизабет лишава Андрю от военните му звания и покровителства, след като съдия отхвърля опита му да прекрати делото за сексуално посегателство, заведено срещу него от Вирджиния Джуфре – жертва на Епстийн. Андрю урежда случая извън съда срещу неразкрита сума и многократно отрича всякаква вина.

Въпреки че вече не изпълнява официални кралски функции, той продължава да присъства на важни семейни събития и според информация е плащал символичен наем за имението с 30 стаи в парка Уиндзор.

На фона на събитията множество източници съобщават пред PEOPLE, че Фъргюсън ще се премести в собствен дом и ще продължи напред. „Тя ще се изнесе и ще се премести в отделно жилище“, казва източник, близък до Фъргюсън. „Противно на съобщенията, тя никога не е искала имот или каквато и да е издръжка за себе си. Тя ще продължи да изгражда независим живот“.

Друг източник, близък до бившата херцогиня, потвърждава, че тя ще намери собствен дом и „ще продължи напред самостоятелно“.

Макар Фъргюсън да е преживявала скандали и преди, и често да е успявала да се възстанови, приятел описва ареста на Андрю като наистина отрезвяващ момент за бившата херцогиня на Йорк. „Тя винаги мисли, че може да се съвземе,“ казва източникът. „Но това не е нещо, което просто ще отмине“.