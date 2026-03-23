Бившият принц Андрю се появи публично за първи път след ареста си

П ринц Андрю бе забелязан на публично място за първи път от седмици след ареста му през февруари.

66-годишният Андрю бе заснет в събота, 21 март, в кралското имение Сандрингам в Норфолк. Бившият херцог на Йорк бе видян да разхожда кучетата си, придружаван от бодигард, пише PEOPLE.

Това е първата публична поява на Андрю от близо месец насам, след като на 19 февруари – навръх 66-ия му рожден ден – той бе задържан във връзка с полицейско разследване. Делото е свързано с твърдения, че принцът е споделял поверителна информация с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн по времето, когато Андрю заемаше поста на специален търговски представител на Обединеното кралство.

По-късно същия ден Андрю бе освободен, но остава обект на разследване. При напускането на полицейския участък в Айлшам, Норфолк, след близо 11 часа в ареста, той бе заснет на задната седалка на автомобил, а кадрите веднага станаха „вирални“ в социалните мрежи.

Припомняме, че Андрю се оттегли от публичните си кралски задължения още през 2019 г. след скандално интервю за BBC. В него той направи опит да изясни връзките си с Епстийн, който се самоуби в затвора същата година, докато очакваше съдебен процес за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Името на бившия херцог на Йорк се свързва и с Вирджиния Джуфре – една от най-гласните жертви на Епстийн. Тя твърдеше, че е била принуждавана да прави секс с принца, когато е била едва на 17 години. През 2025 г. Джуфре сложи край на живота си на 44-годишна възраст. През януари 2022 г. кралица Елизабет II лиши сина си от военните му титли и патронажи, след като съдът отказа да прекрати делото, заведено от Джуфре срещу него. В крайна сметка случаят приключи с извънсъдебно споразумение за неразкрита сума.

Напрежението около Андрю ескалира миналата година след публикуването на посмъртните мемоари на Джуфре – „Ничието момиче: Мемоари за оцеляване след насилие и борба за справедливост“. Малко след това крал Чарлз III окончателно лиши брата си от правото да използва кралските си титли и отличия.

Междувременно местонахождението на бившата съпруга на Андрю – Сара Фъргюсън, остава неизвестно. 66-годишната Фъргюсън, която също бе свързвана с Епстийн в миналото, не се е появявала публично от декември 2025 г.

Според информация на списание PEOPLE от края на януари, бившата херцогиня на Йорк е планирала престой в чужбина, докато обмисля следващите си ходове. Твърди се, че през последните месеци тя е посетила уелнес центрове в Швейцария и Ирландия. Двете дъщери на двойката – принцеса Беатрис и принцеса Юджини, не са „работещи“ членове на кралското семейство и градят кариери в частния сектор, макар да запазват резиденциите си в кралските дворци в Лондон.

Близък до 37-годишната Беатрис и 35-годишната Юджини сподели, че въпреки скандалите около родителите им, сестрите държат на своя статус. „Те искат да запазят кралския си ранг. Това е част от тяхната идентичност“, твърди източникът.