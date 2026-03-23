Бившият принц Андрю се появи публично за първи път след ареста си

23 март 2026, 12:25
Източник: БТА

П ринц Андрю бе забелязан на публично място за първи път от седмици след ареста му през февруари.

66-годишният Андрю бе заснет в събота, 21 март, в кралското имение Сандрингам в Норфолк. Бившият херцог на Йорк бе видян да разхожда кучетата си, придружаван от бодигард, пише PEOPLE.

Това е първата публична поява на Андрю от близо месец насам, след като на 19 февруари – навръх 66-ия му рожден ден – той бе задържан във връзка с полицейско разследване. Делото е свързано с твърдения, че принцът е споделял поверителна информация с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн по времето, когато Андрю заемаше поста на специален търговски представител на Обединеното кралство.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По-късно същия ден Андрю бе освободен, но остава обект на разследване. При напускането на полицейския участък в Айлшам, Норфолк, след близо 11 часа в ареста, той бе заснет на задната седалка на автомобил, а кадрите веднага станаха „вирални“ в социалните мрежи.

Припомняме, че Андрю се оттегли от публичните си кралски задължения още през 2019 г. след скандално интервю за BBC. В него той направи опит да изясни връзките си с Епстийн, който се самоуби в затвора същата година, докато очакваше съдебен процес за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Името на бившия херцог на Йорк се свързва и с Вирджиния Джуфре – една от най-гласните жертви на Епстийн. Тя твърдеше, че е била принуждавана да прави секс с принца, когато е била едва на 17 години. През 2025 г. Джуфре сложи край на живота си на 44-годишна възраст. През януари 2022 г. кралица Елизабет II лиши сина си от военните му титли и патронажи, след като съдът отказа да прекрати делото, заведено от Джуфре срещу него. В крайна сметка случаят приключи с извънсъдебно споразумение за неразкрита сума.

Напрежението около Андрю ескалира миналата година след публикуването на посмъртните мемоари на Джуфре – „Ничието момиче: Мемоари за оцеляване след насилие и борба за справедливост“. Малко след това крал Чарлз III окончателно лиши брата си от правото да използва кралските си титли и отличия.

Междувременно местонахождението на бившата съпруга на Андрю – Сара Фъргюсън, остава неизвестно. 66-годишната Фъргюсън, която също бе свързвана с Епстийн в миналото, не се е появявала публично от декември 2025 г.

Според информация на списание PEOPLE от края на януари, бившата херцогиня на Йорк е планирала престой в чужбина, докато обмисля следващите си ходове. Твърди се, че през последните месеци тя е посетила уелнес центрове в Швейцария и Ирландия. Двете дъщери на двойката – принцеса Беатрис и принцеса Юджини, не са „работещи“ членове на кралското семейство и градят кариери в частния сектор, макар да запазват резиденциите си в кралските дворци в Лондон.

Близък до 37-годишната Беатрис и 35-годишната Юджини сподели, че въпреки скандалите около родителите им, сестрите държат на своя статус. „Те искат да запазят кралския си ранг. Това е част от тяхната идентичност“, твърди източникът.

Мистерията „Околчица“: Нови разкрития около трагедията и експертизите

Мистерията „Околчица“: Нови разкрития около трагедията и експертизите

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Нова ескалация: Иран заплаши да минира целия Персийски залив

Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

Проблеми със зрението и слуха: Ужасяващата реалност на оцелелите от менингит

Проблеми със зрението и слуха: Ужасяващата реалност на оцелелите от менингит

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Знаете ли къде се произвеждат баварските V-осмаци?

Знаете ли къде се произвеждат баварските V-осмаци?

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 1 ден
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

МВР отчете 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

България Преди 30 минути

Нараства и броят на подадените сигнали от граждани

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Израел нанесе въздушни удари по множество цели в Южен Ливан

Свят Преди 44 минути

Поразен е и мостът „Касмие“, който свързва крайбрежния град Тир със столицата Бейрут

Красива, патриот и... фалшива: Как AI момичето на MAGA измами милиони в мрежата

Красива, патриот и... фалшива: Как AI момичето на MAGA измами милиони в мрежата

Любопитно Преди 1 час

AI момичето Джесика Фостър натрупа милион последователи с фалшиви военни снимки и подкрепа за Тръмп, разкривайки нова стратегия за политическа пропаганда и монетизация чрез генерирани образи, които заличават границата между реалност и илюзия

30-годишна жена загина при катастрофа на АМ "Тракия" край Нова Загора

30-годишна жена загина при катастрофа на АМ "Тракия" край Нова Загора

България Преди 1 час

МВнР осъди атаките срещу комплекса „Рас Лафан“ в Катар

МВнР осъди атаките срещу комплекса „Рас Лафан“ в Катар

България Преди 2 часа

Тол системата вече дава данни за трафика и времето

Тол системата вече дава данни за трафика и времето

България Преди 2 часа

Данните се обновяват на всеки 15 минути

Лионел Жоспен

Франция загуби бившия си премиер Лионел Жоспен

Свят Преди 2 часа

<p>Кой е новият кмет на Париж</p>

Еманюел Грегоар е новият кмет на Париж

Свят Преди 2 часа

Той ще наследи съпартийката си Ан Идалго

<p>МС сезира КС заради решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп</p>

Министерският съвет сезира КС заради решението на парламента за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

В мотивите е записано, че решението на НС противоречи на принципа на разделение на властите

"САЩ задушават Куба": Какво се случва с електричеството след масовия срив

"САЩ задушават Куба": Какво се случва с електричеството след масовия срив

Свят Преди 2 часа

Кубинското правителство твърди, че американските санкции му пречат да поддържа инфраструктурата

Спешни медици с гневно писмо след фаталната катастрофа между линейка и автобус

Спешни медици с гневно писмо след фаталната катастрофа между линейка и автобус

България Преди 3 часа

Те предупреждават, че условията, в които работят, поставят в риск не само пациентите, но и самите екипи

Публикуваха скандалното видео от ареста на Джъстин Тимбърлейк

Публикуваха скандалното видео от ареста на Джъстин Тимбърлейк

Свят Преди 3 часа

18-минутен клип показва как мегазвездата преминава през поредица от полеви тестове за трезвеност

Старт на съдебния процес за най-тежката жп катастрофа в Гърция, влаковете спират за 24 ч.

Старт на съдебния процес за най-тежката жп катастрофа в Гърция, влаковете спират за 24 ч.

Свят Преди 3 часа

При инцидента през 2023 г. 57 души загубиха живота си

Четирима пострадали, сред които и дете, при тежка катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

Четирима пострадали, сред които и дете, при тежка катастрофа на пътя Русе - Велико Търново

България Преди 3 часа

Пътният инцидент е станал в участъка между селата Поликраище и Първомайци

Лора Христова се завръща в България днес след историческия успех

Лора Христова се завръща в България днес след историческия успех

България Преди 3 часа

Тя завърши Олимпийските игри като състезателката с най-висока точност в стрелбата

<p>Скандал: Унгария с години е предоставяла чувствителна информация на Русия от Съвета на ЕС?</p>

Туск: Отдавна подозираме Унгария, че предоставя чувствителна информация на Русия от Съвета на ЕС

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Търсачи на адреналин: Владо Карамазов и Юлиан Вергов се събраха на пистата

Edna.bg

5 стъпки към по-здрави и красиви нокти

Edna.bg

Запознайте се с историята, която обяснява „странния“ червен картон на Валверде (видео)

Gong.bg

Ужасяваща сцена по време на мач потресе Пловдив (видео)

Gong.bg

МВР: 1325% ръст на досъдебните производства за изборни нарушения

Nova.bg

„Тренд”: Очертава се шестпартиен парламент, БСП е на ръба

Nova.bg