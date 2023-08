Пожарът край гръцкия град Александруполис: Обявихa бедствено положение

Г ръцките власти обявиха снощи извънредно положение в района край гръцкия град Александруполис, където продължава да гори пожар вече трети ден, съобщи гръцката национална телевизия ЕРТ.

Най-силно бушува огънят в село Монастираки, като в борбата със стихията са включени и противопожарни самолети. Над района се е образувал черен димен облак, а гръцките власти са принудени да затварят пътя, предаде телевизията.

До момента са евакуирани 12 села, изгорени са къщи и една църква.

Хиляди декори горска и обработваема площ са изпепелени, както и пчелни кошери и животновъдни ферми.

Седем пожарникари и един доброволец с дихателни проблеми и леки изгаряния са били настанени в болница. Петима от приетите пациенти са изписани.

Поради пожара е затворен ГКПП между Гърция и Турция Кипи-Ипсала във Североизточна Гърция.

"Наистина тежък": Пожар в Гърция предизвика евакуации и затваряне на пътища

Пожарникари, войници, доброволци и жители се борят с огъня и силните променливи ветрове в селата Нипса, Дорико и Авандас, за да предотвратят преминаването му в индустриалната зона на Александруполис.

