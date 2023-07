Самолет, гасящ пожари, се разби в Гърция

С амолет, който участва в борбата с горските пожари в Гърция, се е разбил, предаде "Ройтерс", като се позова на противопожарната служба.

Самолетът е катастрофирал, докато се е опитвал да пусне вода върху пожар на остров Евбея, съобщи гръцката държавна телевизия, цитирана от ДПА.

Към момента не е ясно дали пилотите са оцелели, посочва агенцията.

