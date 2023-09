Пожар в жилищна сграда погуби 56 души в Ханой, хора скачали от прозорците, за да се спасят

Н ай-малко 56 души са загинали при голям пожар в жилищна сграда във виетнамската столица Ханой, като сред загиналите има и деца. Ранени са 36 души, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на полицията от днес.

По данни на виетнамската новинарска агенция ВНА, пожарът е избухнал през нощта в девететажна жилищна сграда. ВНА информира, че пожарът е бил локализиран около 2:00 ч. след полунощ.

По-рано местните власти, цитирани от ДПА, съобщиха, че в сградата в квартала "Тхан Суан" са живеели около 150 души. Не е ясно обаче колко от тях са били в домовете си по време на пожара.

