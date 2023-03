Пожар в депо за гориво в Джакарта, десетки жертви и ранени

Н ай-малко 13 души са загинали, а 50 са ранени в индонезийската столица Джакарта при голям пожар, избухнал през изминалата нощ в депо за гориво, предаде ДПА, като се позова на изявление на местната противопожарна служба.

