Пожар пламна в склад за машинни части в Берлин

Р ано тази сутринта в берлинския квартал Марцан-Хелерсдорф е избухнал голям пожар в склад за машинни части и хартия, съобщават от пожарната. Повече от 140 служители на службата за спешна помощ се борят с пламъците. Причината за пожара все още не е ясна. Снимки и видеоклипове показват огромен стълб дим, който се издига над града, съобщават местните медии.

3 months ago someone set fire to my basement and now this … I hope no one is hurt. pic.twitter.com/giXXEu5ZJk