"Напълно неприемливо": Зеленски разкритикува колебанието на Запада относно помощта за Украйна

С лед смъртта на спасители при руска атака в Харков украинският президент Володимир Зеленски разкритикува колебанието на Запада за предоставяне на военна помощ на страната му като напълно неприемливо, предаде ДПА.

"Една нова система за противовъздушна отбрана може да промени коренно ситуацията", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение, излъчено вчера.

Той заяви, че е благодарен на всяка страна, която търси начини да помогне на Украйна. В същото време той каза: "Напълно неприемливо е, че толкова много страни в света все още мислят как да се противопоставят на терора, въпреки че са необходими само няколко политически решения."

Украйна призовава за повече системи за противовъздушна отбрана, като например американската "Пейтриът", за да защити по-добре градовете си от руските атаки, които се случват почти ежедневно, припомня ДПА.

