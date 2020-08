Повече от 30 загинали след силни дъждове в Южна Корея

Н ай-малко 33-ма души са загинали в резултат на продължителните силни валежи в Южна Корея от началото на август, а девет са безследно изчезнали, съобщи днес Централния щаб за борба със стихийни бедствия и катастрофи, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

Наводнение на гръцки остров, има загинали

More than a week of torrential rain in South Korea has left at least 30 dead and 12 missing in landslides, floods and other incidents, the government said Sunday while warning of further downpour. https://t.co/Vq5uHB39W5